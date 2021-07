Nuoro, poliziotto 36enne travolto e ucciso mentre aiuta automobilista in panne

Un poliziotto di 36 anni è stato travolto e ucciso da una vettura mentre stava aiutando un automobilista rimasto in panne.

Tragedia a Nuoro, dove nell mattinta di mercoledì 28 luglio 2021 un poliziotto è stato travoto e ucciso mentre stava aiutando un automobilista rimasto in panne. In servizio a Siniscola, aveva 36 anni e lascia una moglie e un figlio piccolo.

Poliziotto travolto e ucciso a Nuoro

I fatti si sono verificati intorno alle 8:30 lungo la statale 131 Dcn a Posada in direzione Olbia. Secondo le prime ricostruzioni Marino Terrezza, questo il nome della vittima, era sceso dalla macchina di servizio per intervenire in aiuto di un automobilista rimasto in panne a causa di uno pneumatico forato e dirigere la viabilità. Era stato proprio quest’ultimo a richiedere l’intervento della stradale.

Mentre si apprestava a raggiungerlo, per cause ancora da accertare è stato investito da un’altra vettura che sopraggiungeva ed è sbalzato violentemente contro il guardrail.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con un’auto medica e l’elisoccorso, hanno provato a rianimarlo per oltre un’ora senza però riuscire a stabilizzarlo. Troppo gravi infatti le ferite riportate durante l’impatto, soprattutto alla testa, tali da rivelarsi fatali. Padre di un bimbo, Marino non era di origini sarde ma viveva da una decina anni a Orosei.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della compagnia di Siniscola e della squadra rilievi del Nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente e ad accertare le responsabilità.

Poliziotto travolto e ucciso a Nuoro: “Professionista ed eroe”

“Siamo vicini ai congiunti di Marino Terrezza, assistente della Polizia di Stato in servizio presso il Distaccamento della Polizia Stradale di Siniscola che ha perso la vita stamattina nei pressi di Posada“, ha affermato il segretario generale di ES Polizia Vincenzo Chianese che lo ha definito un professionista sempre disponibile e benvoluto da tutti, “l’ennesimo nostro eroe“.

Poliziotto travolto e ucciso a Nuoro: “Interloquiremo con l’Anas”

La notizia dell’incidente mortale ha scosso anche il Consiglio regionale, dove il capogruppo sardista Franco Mula ha posto il problema della sicurezza sulla strada statale dove è avvenuto il sinistro e dove sono presenti lavori in corso. Il governatore della Regione Chritian Solinas ha assicurato che “interloquiremo con l’Anas in giornata per verificare le condizioni di sicurezza dell’intero tracciato“.