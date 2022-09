Nuova smart #1, verso il futuro con il nuovo SUV elettrico

Il nuovo SUV elettrico è intelligente e green. Ci sono tre versioni in cui verrà proposta la nuova smart #1: Launch Edition, Premium e Pro+.

Con il nuovo SUV elettrico smart si viaggia verso il futuro, senza emissioni e sempre connessi. L’arrivo in Italia è previsto per inizio 2023, ma gli ordini partono a settembre 2022.

Verso il futuro con la nuova smart #1

Con il nuovo SUV elettrico smart si viaggia verso il futuro, senza emissioni e senza compromessi. La nuova smart #1 è pronta a stupire, con il suo look moderno, la sua tecnologia accattivante e molto altro ancora. Una nuova era smart, piena di innovazioni, che prosegue la svolta green. smart inaugura questa nuova era lanciando una vettura pronta a conquistare i riflettori, un SUV compatto completamente elettrico, con uno stile minimale, tanta tecnologia e un look moderno.

Tanta modernità anche nel nome, smart #1, con un hashtag che sarà il denominatore comune della nuova generazione di veicoli che usciranno nei prossimi anni. smart #1 ha delle ottime qualità e offre prestazioni di alto livello, confermando una partnership in grado di offrire il meglio di Mercedes-Benz e smart, che ha puntato su un nome riconoscibile e accattivante, in grado di conquistare la nuova generazione, trasformando questa vettura in una vera e propria tendenza.

Lo stile della smart #1 ha una linea esterna molto elegante, caratterizzata dall’equilibrio perfetto tra estetica e aerodinamica. smart #1 ha superato numerosi e complicati test su strada, in tutte le condizioni climatiche, per simulare le condizioni di guida urbana invernale. Il SUV ha dimostrato un’importante resistenza al freddo, rivelandosi sempre molto sicuro. Con la smart APP e il pannello di controllo del veicolo sarete sempre connessi, in grado di predefinire il programma di guida.

smart #1 ha proporzioni da SUV che garantiscono il massimo del comfort a bordo. Le dimensioni sono:

Larghezza: 4270 mm;

Lunghezza: 1822 mm;

Altezza: 1636 mm;

Passo: 2750 mm;

Capacità bagagliaio: 323-411 litri.

I listini ufficiali non sono ancora stati diffusi, ma per la vettura base smart elettrica prezzo dovrebbe essere intorno ai 30.000 euro. A settembre 2022 si apriranno ufficialmente gli ordini del nuovo modello e le prime consegne saranno a gennaio/febbraio 2023.

Tutte le versioni di smart #1

Il nuovo SUV elettrico è intelligente e green. Ci sono tre versioni in cui verrà proposta la nuova smart #1: Launch Edition, Premium e Pro+.

smart #1 Launch Edition : un’edizione davvero limitata ed esclusiva, che conta solo un migliaio di esemplari in tutta Europa. Completamente elettrica e ricca di funzionalità aggiuntive, è un modello digitale e tecnologico, con esterni Digital White e dettagli cromatici a contrasto colore Matt Gold. Il tettuccio Halo Roof è un tocco di classe, così come le maniglie delle porte a scomparsa. All’interno tutto è a portata di mano, con una tecnologia software di ultima generazione e numerose possibilità di personalizzazione. Lo smartphone si collega all’auto da remoto, per poter controllare i parametri.

: un’edizione davvero limitata ed esclusiva, che conta solo un migliaio di esemplari in tutta Europa. Completamente elettrica e ricca di funzionalità aggiuntive, è un modello digitale e tecnologico, con esterni Digital White e dettagli cromatici a contrasto colore Matt Gold. Il tettuccio Halo Roof è un tocco di classe, così come le maniglie delle porte a scomparsa. All’interno tutto è a portata di mano, con una tecnologia software di ultima generazione e numerose possibilità di personalizzazione. Lo smartphone si collega all’auto da remoto, per poter controllare i parametri. smart #1 Premium : questo modello esalta ancora di più l’eleganza e la connettività, con il vantaggio extra della batteria a lunga durata, che passa dal 10 all’80% di batteria in soli 30 minuti. Ci sono 10 colorazioni disponibili per la carrozzeria, con tonalità inedite per dare un tocco in più al design innovativo. I nuovi fari Cyber Sparks LED + danno un tocco estetico esclusivo e il tettuccio Halo Roof dotato di tendina avvolgibile consente il massimo comfort. Gli interni sono la perfetta combinazione tra spazio ed eleganza, con sedili in ecopelle. Troverete inoltre un display da 12,8’’, una plancia illuminata con vari colori e la possibilità di configurare messaggi di benvenuto per i passeggeri;

: questo modello esalta ancora di più l’eleganza e la connettività, con il vantaggio extra della batteria a lunga durata, che passa dal 10 all’80% di batteria in soli 30 minuti. Ci sono 10 colorazioni disponibili per la carrozzeria, con tonalità inedite per dare un tocco in più al design innovativo. I nuovi fari Cyber Sparks LED + danno un tocco estetico esclusivo e il tettuccio Halo Roof dotato di tendina avvolgibile consente il massimo comfort. Gli interni sono la perfetta combinazione tra spazio ed eleganza, con sedili in ecopelle. Troverete inoltre un display da 12,8’’, una plancia illuminata con vari colori e la possibilità di configurare messaggi di benvenuto per i passeggeri; smart #1 Pro+: un modello che garantisce comfort, connessione e lunga durata. La trazione integrale consente di guidare in sicurezza. Disponibili 8 colorazioni e il tettuccio Halo Roof. Anche la sicurezza si alza di livello, con la frenata assistita e le manovre di emergenza, per guidare senza pensieri e senza paura. L’abitacolo è accogliente, elegante e sofisticato, con una nuova plancia con console centrale sospesa.

Questa nuova strada intrapresa da smart con la gamma SUV rappresentata dall’hashtag segna il pensionamento dei modelli smart fortwo e smart forfour. A partire dalla fine del 2021 le versioni a due e quattro posti che hanno reso famosa quest’amatissima city car non sono più state prodotte, lasciando spazio alla nuova gamma elettrica di Sport Utility Vehicle. Ci sono ancora diverse smart EQ in pronta consegna presso Trivellato, concessionaria ufficiale per la vendita e assistenza relativamente ai brand Mercedes-Benz, AMG e smart.

Trivellato è Concessionaria Ufficiale per la vendita e assistenza relativamente ai brand Mercedes-Benz, AMG e smart

Trivellato è una concessionaria con 100 anni di storia che in Veneto conta 14 sedi per la vendita e l’assistenza di auto, veicoli commerciali e industriali per i brand Mercedes, AMG e smart, nelle province di Vicenza, Padova, Verona e Rovigo.

Per tutto l’ultimo secolo, da quando nel 1922 Giuseppe Trivellato ha aperto il suo primo garage per riparare motocicli nella città di Vicenza, Trivellato si è rivelato un’eccellenza nel campo dell’automotive e un punto di riferimento per il mercato dell’auto in Italia. Oggi si tratta dell’unico AMG Performance Center in Veneto e uno dei pochissimi centri Mercedes-AMG del Paese (in tutta Italia se ne contano solo 12).

Gli showroom e i centri di assistenza offrono ai clienti i migliori servizi, come la consulenza all’acquisto, la valutazione dell’usato, i servizi di noleggio e di test drive.