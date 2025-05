Il contesto dell’omicidio di Chiara Poggi

Il delitto di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, ha scosso l’Italia e continua a far discutere. Alberto Stasi, ritenuto colpevole dell’omicidio, è stato condannato al di là di ogni ragionevole dubbio. Tuttavia, l’emergere di un terzo nome, quello di Antonio, ha riaperto il dibattito su dettagli inediti dell’inchiesta.

Questo nuovo sviluppo potrebbe avere ripercussioni significative sulla difesa di Andrea Sempio, attualmente indagato per un altro omicidio avvenuto a Garlasco.

Il ruolo di Antonio nell’inchiesta

Antonio, un pensionato e conoscente di lunga data di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è emerso come figura chiave. Gli investigatori lo hanno interrogato prima di convocare la signora Ferrari, suggerendo che le sue dichiarazioni potrebbero mettere in discussione l’alibi di Sempio. Secondo la madre, il figlio sarebbe rimasto in casa fino alle 10 del mattino del giorno dell’omicidio di Chiara, per poi recarsi a Vigevano. Tuttavia, le tempistiche sono cruciali: Chiara è stata uccisa tra le e le , un intervallo in cui Sempio, secondo la madre, era ancora presente nell’abitazione.

Le dichiarazioni di Daniela Ferrari

Durante l’interrogatorio, Daniela Ferrari ha mostrato segni di disagio quando le è stato chiesto di Antonio. La sua reazione ha sollevato interrogativi sulla veridicità delle sue affermazioni riguardo ai suoi spostamenti. Nonostante le sue ripetute dichiarazioni di essere andata a fare la spesa, il coinvolgimento di Antonio potrebbe complicare ulteriormente la sua posizione. La signora Ferrari ha chiesto di interrompere l’interrogatorio, evidenziando la sua difficoltà a rispondere a domande che sembravano non avere attinenza con il caso.

Implicazioni per l’inchiesta

Il nuovo sviluppo sull’identità di Antonio potrebbe avere ripercussioni significative sull’intero caso. Se le dichiarazioni di Antonio dovessero contraddire quelle di Daniela Ferrari, ciò potrebbe minare l’alibi di Sempio e riaccendere i riflettori su un caso che sembrava chiuso. Gli investigatori stanno ora valutando attentamente le informazioni raccolte per determinare se ci siano ulteriori elementi da esplorare. La complessità del caso Poggi continua a dimostrare quanto sia difficile arrivare a una verità definitiva in situazioni così intricate.