Accuse precise di Alarm Phone e ore disperate per il salvataggio: nuovo naufragio, 30 migranti dispersi, finora 17 sono in salvo

Nuovo naufragio: 30 migranti dispersi, finora 17 sono in salvo dopo che un barcone si è rovesciato in acque territoriali della Libia ma ci sono polemiche per l’Italia. L’ennesima tragedia in mare ha visto un barcone che si è rovesciato in acque libiche. IL bilancio è provvisorio e parla di 30 dispersi e 17 in salvo il bilancio della Guardia Costiera. Mediterranea Saving ha fatto sapere che l’Italia aveva assunto il “coordinamento Sar e dato istruzioni di intervenire a tre navi mercantili, che invece ’si sono limitate a osservare per 24 ore. Mentre non risultano mobilitate le navi militari nell’area per Eunavformed e Irini“.

Nuovo naufragio: 30 migranti dispersi

Dal canto suo il centro di Alarm Phone accusa l’Italia di aver “consapevolmente ritardato i soccorsi”. L’accusa è di aver così “lasciato morire” i migranti. C’è un timing: i migranti avevano contattato Alarm Phone, poi era scattata la segnalazione al Centro Nazionale di coordinamento del soccorso marittimo di Roma, a quello maltese e a quello libico. Il barcone in difficoltà è stato mappato in area Sar libica a circa 100 miglia dalle coste. In un secondo momento il natante è stato avvistato dal mezzo aereo Seabird che ha effettuato una chiamata di soccorso contattando il mercantile Basilis L. A sua volta la nave si è diretto verso il barchino.

Cosa è successo durante il trasbordo

La Guardia Costiera italiana ha riferito che ogni informazione è stata fornita anche alle Autorità libiche e maltesi. La Basilis L a causa delle condizioni meteo non è riuscita a soccorrere i migranti e i libici, per “mancanza di disponibilità di assetti navali, hanno chiesto il supporto del Centro Nazionale di coordinamento del soccorso marittimo di Roma”. A quel punto è partito un messaggio satellitare di emergenza a tutte le navi in transito che ha condotto sulle coordinate quattro mercantili. Purtroppo però durante le operazioni di trasbordo sulla motonave Froland, il barchino si è capovolto.