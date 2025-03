Ieri sera è stata registrata una scossa di magnitudo 4.0 in Italia, senza segnalazioni di danni. Ecco dove.

Negli ultimi giorni, l’Italia è stata scossa da numerosi terremoti di diversa intensità, un fenomeno che continua a destare preoccupazione tra la popolazione. Le scosse, seppur in molti casi di magnitudo contenuta, sono diventate sempre più frequenti, mettendo in evidenza la continua instabilità sismica del nostro territorio. Una nuova scossa nella serata di ieri: gli ultimi aggiornamenti sull’epicentro.

La terra in Italia continua a tremare

Le città di Napoli e Foggia sono state colpite da diverse scosse sismiche che hanno suscitato allarme tra i residenti. A Napoli, l’attività sismica si è concentrata principalmente nelle zone vulcaniche circostanti, come i Campi Flegrei, dove i piccoli terremoti sono stati avvertiti dalla popolazione, ma senza causare danni significativi.

A Foggia, invece, la terra ha tremato con scosse di bassa intensità, ma il timore di una maggiore attività sismica continua a preoccupare gli abitanti. In entrambe le città, sebbene non siano stati segnalati danni gravi, il monitoraggio costante rimane essenziale per garantire la sicurezza della popolazione.

Nuovo terremoto magnitudo 4 in Italia: cambia l’epicentro della scossa

Una scossa di magnitudo 4.0 è stata registrata alle 21:45 di sabato 15 marzo 2025, nella zona delle Isole Egadi, in provincia di Trapani.

Il sisma, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, si è verificato a una profondità di 5 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente anche a Trapani, Marsala, Sciacca e Palermo. L’epicentro è in mare, a nord-est dell’isola di Levanzo.

Al momento, non sono stati registrati danni significativi a persone o proprietà. Le autorità locali stanno comunque monitorando la situazione per eventuali sviluppi.