Nella serata del 14 marzo 2025, la costa del Gargano, nel nord della Puglia, è stata scossa da una serie di sismi rilevanti. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato 14 eventi, con il primo terremoto alle 20:37, di magnitudo 4.7. I residenti, spaventati, hanno espresso le loro preoccupazioni sui social media.

Terremoto magnitudo 4.7 in Puglia

Ieri, alle 20:37, un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito la provincia di Foggia, in Puglia, con epicentro situato al largo della costa del Gargano, a circa dieci chilometri dal comune di Lesina. Le scosse successive, che si sono susseguite fino alle 6:03 del mattino, hanno avuto magnitudini comprese tra 2 e 2.4.

L’evento sismico è stato avvertito chiaramente in numerosi comuni dell’area, tra cui Foggia, Bari, e anche nelle zone limitrofe di Abruzzo e Basilicata. Fino ad ora, non sono stati rilevati danni importanti.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della rete, con post che descrivevano il tremore avvertito in diverse aree lucane. Numerosi residenti delle città di Potenza e Matera hanno condiviso sui social media i loro racconti e impressioni sulla scossa, esprimendo preoccupazione per l’intensità dell’evento.

Terremoto magnitudo 4.7 in Puglia, le testimonianze e il video della scossa

Le immagini del terremoto mostrano mobili che tremano e oscillano violentemente, mentre le pareti e i soffitti delle abitazioni si muovono, creando una sensazione di instabilità. Le luci ondeggiano. La scena trasmette una forte impressione di caos e paura, con persone che cercano di rifugiarsi o uscire dalle abitazioni per mettersi in salvo. Molti residenti, per paura di ulteriori scosse, avrebbero trascorso la notte nelle loro auto, lontani dagli edifici. La preoccupazione era palpabile, con famiglie che si sono radunate all’aperto, cercando rifugio in spazi aperti per sentirsi più sicuri.

“Ho avuto molta paura, ha tremato tutto, non riesco ancora a riprendermi”, “il mio lampadario trema ancora, sono stati almeno quindici secondi di panico”, “io sono sceso in strada, pensavo sarebbe venuto giù tutto”, “la verità è che ho pensato che l’avesse fatto a Pozzuoli e si fosse sentito fin qui”. Questi alcuni dei commenti riportati da FoggiaToday.

Molti utenti sui social hanno espresso le loro preoccupazioni. Tra i tweet si leggono messaggi come:

“Foggia , Napoli , Firenze , terremoti e alluvioni….l’Italia a pezzi ma loro , i potenti d’Europa, pensano a stanziare soldi per il riarmo in Europa !!!!”, oppure “adesso il terremoto anche in puglia ma basta cosa è la fine del mondo”. Altri scrivono: “e in campania il terremoto e in puglia il terremoto e in toscana l’alluvione e in emilia romagna pure ma che è?”.

Alcuni, nel tentativo di alleggerire l’atmosfera carica di ansia e preoccupazione, hanno cercato di strappare un sorriso, facendo riferimento al jingle di Sanremo ‘Tutta L’Italia’.