Obbligo di tampone per i voli dalla Cina: Schillaci valuta la proroga della misura

Il ministro della Salute Orazio Schillaci presenta la possibilità di proroga per l'obbligo di tampone per i voli dalla Cina: il governo sta valutando

Covid e tamponi.

Per il governo non è ora di abbassare la guardia. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha annunciato la possibilità di proroga dell’obbligo di tampone per chi arriva in aereo dalla Cina. La misura si estenderebbe almeno fino a metà febbraio 2023, con la possibilità che resti in vigore fino alla fine dello stesso mese.

Il governo sta valutando

«Potremmo decidere di interromperli» aveva detto Schillaci, spiegando che i tamponi obbligatori sui cittadini in arrivo con volo diretto dalla Cina non hanno rivelato la presenza di varianti del virus diverse da Omicron.

Ma il ministro è costretto a fare dietro front: «Stiamo pensando di procrastinare» dichiara in sede di aggiornamento. Il governo starebbe, quindi, valutando una proroga dell’obbligo di tampone per i passeggeri dei voli in arrivo dalla Cina, misura introdotta lo scorso 28 dicembre 2022 e in scadenza domani 31 gennaio 2023.

Si tratterebbe di una misura precauzionale

I numeri sono rassicuranti e i dati Covid nell’ultima settimana sono scesi molto.

Nonostante la pandemia sembri man mano perdere vigore, a margine del convegno Evoluzione tecnologica in diagnostica per immagini e Radiologia interventistica, Schillaci presenta l’opzione in valutazione da parte del governo. Nessun allarmismo, nessun timore: si tratterebbe di una mera misura precauzionale.