Portachiavi personalizzati: un evergreen dei gadget promozionali

I portachiavi personalizzati sono gadget che mostrano il valore di un marchio o una campagna.

I portachiavi sono accessori utili e alcuni si possono personalizzare in base ai propri gusti e bisogni. I portachiavi personalizzati sono gadget che si adattano alle esigenze di ognuno. Un evergreen da adattare a varie circostanze e momenti. Ecco quali scegliere e i modelli migliori che si trovano in commercio.

Portachiavi personalizzati: perché realizzarli

Si tratta di gadget di largo consumo molto apprezzati da ognuno e che è possibile distribuire durante eventi promozionali e fiere. Realizzarli è importante in quanto si tratta di soluzioni personalizzate a buon mercato che possono adattarsi alle esigenze e bisogni di tutti. Un gadget molto utile, soprattutto quando le chiavi sono parecchie: da quelle della casa sino all’auto, al garage, motorino, ecc.

Sono portachiavi di ottima qualità che, oltre a essere particolarmente belli e funzionali, si adattano alle esigenze e gusti di ognuno, oltre a essere un buon regalo. I portachiavi personalizzati si possono anche abbinare a diversi accessori come il portafoglio in modo da creare un look alla moda e di stile da esibire in qualsiasi occasione e che rispecchia la personalità di ognuno.

Ci sono poi portachiavi personalizzati per ogni occasione: dalla laurea al battesimo sino al compleanno. Oltre a essere decorativi, sono accessori multitasking, decorativi da un punto di vista estetico, in più rappresentano un valido strumento di promozione e di marketing per le aziende. Si possono personalizzare con le stampe di un logo o qualche scritta che li rappresenti.

Una delle caratteristiche dei portachiavi personalizzati è sicuramente il design che deve essere elegante e di classe. I materiali variano: legno, plastica, ceramica, ma anche vetro. A prescindere dal materiale, si consiglia di prediligere portachiavi personalizzati che siano resistenti e solidi, che non si usurino facilmente. Gli imprenditori e le aziende, oltre ai commercianti possono regalarli ai propri clienti per comunicare il valore del marchio.

Portachiavi personalizzati: modelli

Sono gadget di cui esistono tantissimi modelli che tendono a diversificarsi in base alle forme, dimensioni, ma anche ai materiali e ai colori. Alcuni si caratterizzano per uno stile minimal e particolarmente sobrio, mentre altri ancora non hanno fronzoli e sono caratterizzati da una classe ed eleganza particolari.

I portachiavi personalizzati per uomo dipendono anche dallo stile e la personalità. Per un uomo classico, si consiglia un portachiavi dalle tonalità sobrie, mentre per un look giovane, l’ideale è un gadget colorato e divertente, anche da guardare. Alcuni portachiavi sono in acciaio e pelle per gli uomini di classe, mentre altri hanno la forma rotonda, in platino.

I portachiavi personalizzati da donna si distinguono in modelli a forma di animaletti in pelle colorati oppure in acciaio o ancora finemente lavorati e presentano disegni quali sole e fiorellini. Potete personalizzarli con alcune incisioni, stampa a colori o a resina. L’incisione a laser è una delle preferite proprio perché molto elegante e di grande classe.

Per le modalità di personalizzazione, basta semplicemente scegliere quello che più vi piace e personalizzarlo in base alla tecnica maggiormente appropriata che può essere l’incisione laser o la stampa a resina. E’ infatti possibile trovare portachiavi personalizzati a tutti i prezzi: dalle spillette sino a quelli a forma di osso. Ci sono poi portachiavi home molto eleganti e perfetti per le aziende del settore immobiliare o edilizio.

A seconda dei vostri gusti ed esigenze, sono diversi i modelli di portachiavi personalizzati che potete trovare e che arricchiscono qualsiasi vostro oggetto rendendolo ancora più bello e accattivante.

Per chi è interessato a un gadget di questo tipo, per esempio, il sito di Gift Campaign, propone portachiavi personalizzati che hanno l’obiettivo di aggiungere valore e qualità ai gadget aziendali e non. La collezione presenta vari portachiavi che si differiscono per forme e colori, classici e anche luminosi.