Dieta: i 7 errori da evitare per perdere peso.

Faticate a perdere peso nonostante la dieta? Niente paura! Vediamo insieme quali sono i 7 errori da evitare per perdere peso.

Capita molto spesso di dire la fatidica frase: “Non riesco a dimagrire!“. Ma perchè accade? Qual è il motivo principale per cui risulta difficile perdere peso? In molti casi, il fattore principale è sicuramente la percentuale di massa magra. Il motivo è proprio la massa muscolare che può risultare più o meno sviluppata. Cosa si deve fare allora? Un altro fattore importante è l’impatto del sonno sul nostro organismo perchè va a regolare la produzione di leptina. Vediamo ora la dieta e quali sono gli errori da evitare per perdere peso.

Dieta per dimagrire

Gennaio è un mese importante per incominciare una dieta, poichè sono terminate le vacanze natalizie, ci sono tanti buoni propositi per il nuovo anno e, soprattutto, si ritorna allo routine quotidiana. Non bisogna, però, iniziare una dieta ferrea e squilibrata, poichè se l’alimentazione è equilibrata per tutto l’anno, non saranno sicuramente le feste a rovinare tutto.

Vi consigliamo, però, di seguire alcuni accorgimenti per ritrovare la forma fisica amata e ormai perduta.

Ecco alcuni consigli:

Alleggerite le cotture preferendo quelle al cartoccio e al vapore per eliminare i grassi.

e al vapore per eliminare i grassi. Bere tantissimo, soprattutto acqua infusi, tisane durante l’arco della giornata per eliminare i liquidi che si accumulano con i disordini alimentari.

durante l’arco della giornata per eliminare i liquidi che si accumulano con i disordini alimentari. Cercate di evitare di mangiare i formaggi grassi, i salumi e i condimenti pesanti (es: besciamella, panna, burro ecc…) che sono presenti sulle cene durante le feste.

(es: besciamella, panna, burro ecc…) che sono presenti sulle cene durante le feste. Le verdure sono il miglior alleato di questa stagione. Assumete minestroni, frutta e tanti spuntini. Preparate 2-3 sere a settimana il minestrone o la vellutata di verdure.

o la vellutata di verdure. Limitate i dolci, qualsiasi tipo di dolce. Basta, basta, basta!

Gennaio è il mese migliore per acquistare alcuni vegetali.

Vediamo cosa acquistare:

Arance.

Broccoli.

Cardi.

Catalogna.

Cavolfiori.

Cavolo nero.

Cicoria.

Cime di rapa.

Finocchi.

Lattuga.

Mandaranci.

Mandarini.

Puntarelle.

Verza.

Ingrediente da comprare e cucinare: cavolo nero.

Ecco alcune ricette da fare con il cavolo nero:

Cavolo nero in padella.

Chips di cavolo nero.

Minestrone di verdure.

Zuppa toscana con cannellini e cavolo nero.

Pesto di cavolo nero.

Vediamo ora le porzioni giuste da assumere dei diversi gruppi alimentari.

Carne, pesce e uova

Carne rossa e bianca (1 porzione a settimana da 100 g).

Pesce (2 porzioni a settimana da 150 g).

Uova (2 porzioni a settimana da 50 g).

Cereali e derivati

Cereali colazione (1/2 porzione a settimana da 30 g).

Pasta, riso, orzo, farro ecc… (1 porzione dal giorno da 80 g).

Patate (1 porzione a settimana da 200 g).

Prodotti da forno, cornetti, crostata ecc… (max 1/2 porzione a settimana da 30-50 g).

Sostituti del pane come grissini cracker ecc… (1 porzione a settimana da 30 g).

Frutta e verdura

Frutta fresca (2 porzioni al giorno da 150 g).

Insalata a foglia (2 porzioni e ½ al giorno da 200 g).

Verdura fresca (2 porzioni e ½ al giorno da 200 g).

Latte e derivati

Formaggi max 25% di grassi come mozzarella, provola, ricotta ecc… (2 porzioni a settimana da 100 g).

Formaggi over 25% di grassi come caciotta, parmigiano, gorgonzola ecc… (2 porzioni a settimana da 50 g).

Latte e yogurt (2 porzioni al giorno da 125 ml).

Legumi

Legumi freschi, ammollati, in scatola o surgelati (3 porzioni a settimana da 150 g).

Oli e grassi

Acqua (6 porzioni al giorno da 200 ml).

Burro (2 porzioni al giorno da 10 g).

Olio d’oliva e altri oli vegetali (2 porzioni al giorno da 10 ml).

Dieta: i 7 errori da evitare

Vediamo ora quali sono i 7 errori da evitare durante lo svolgimento della dieta.

Alcool: se si assume alcol in eccesso la dieta non funziona più, anche se si assume soltanto nel fine settimana. Cena senza carboidrati: per non avvertire il bisogno di carboidrati, è necessario assumerne un po’ anche alla sera stando attenti alla misurazione. Colazione: l’assenza delle proteine porta ad avere a metà mattinata una gran fame ed è per questo che bisognerebbe sempre assumere oltre al frutto, ai cereali e al latte un uovo sodo. Dieta alla moda: è meglio seguire la dieta mediterranea e non una dieta alla moda che fa dimagrire tanto in pochissimo tempo. Dieta drastica: va evitato il pane, gli hamburger, i dolci e la pizza, ma non è necessario fare una dieta drastica. Insalata a pranzo: molto spesso l’insalata è troppo calorica, perchè vengono aggiunti crostini, pancetta, mozzarella, maionese ecc… che aumentano notevolmente le calorie. Spuntino: non bisogna mai abbuffarsi e superare le 200 Kcal, soprattutto se trascorrono più di 4 ore tra la colazione e il pranzo.

Dieta: il miglior integratore da abbinare

Per aumentare il metabolismo vi consigliamo di associare ad una sana alimentazione e sport anche un integratore naturale. Il migliore attualmente sul mercato e il più utilizzato è Piperina e Curcuma Plus, un integratore alimentare che permette di smaltire le cellule adipose e accelerare il metabolismo, grazie alla sua assunzione. Questo un integratore ha ingredienti e principi attivi solamente naturali: la piperina, la curcuma e ribolife.

Questo integratore è considerato il migliore grazie ai pareri positivi degli esperti e alle testimonianze positive di chi la sta utilizzando. Inoltre, a differenza di altri, non prevede nessun tipo di controindicazioni o effetti collaterali.

Per maggiori informazioni sul prodotto, basta cliccare qui o sulla seguente immagine.

Piperina e Curcuma Plus, secondo studi permette di:

Non astenersi dal cibo.

Sentirsi sempre pieni di energia e di ottimo umore.

Aiutare il corpo a raggiungere il peso forma.

Normalizzare i livelli di zucchero.

Mettersi a dieta in modo semplice.

Acquistare Piperina e Curcuma Plus è semplicissimo. Prima di ordinare il prodotto, è necessario collegarsi sul sito ufficiale ed effettuare la registrazione. È l'unico modo per acquistarlo, in quanto il prodotto originale ed esclusivo non è disponibile in altri negozi fisici o su siti online come Amazon o altri. Il prodotto verrà spedito gratuitamente con la possibilità di acquistarlo alla consegna in contrassegno.

