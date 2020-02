Dieta di Georgina Rodriguez: proprietà e benefici

La Dieta di Georgina Rodriguez è ricca di proprietà e benefici che potrebbero essere utili a tutti. Scopriamo quali sono e come seguirla correttamente.

La Dieta di Georgina Rodriguez presenta numerose proprietà e benefici perché, oltre alla perdita di peso e il mantenimento del peso forma ottimale, svolge una serie di funzioni volte a tutelare la salute e il benessere psicofisico dell’organismo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona.

Dieta di Georgina Rodriguez

Nota per essere l’attuale compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, modella ed influencer di origine spagnola, nelle ultime settimane ha fatto parlare di sé per il fisico mozzafiato e la dieta, che segue, grazie alla quale, oltre a perdere peso, assicura al suo organismo una serie di proprietà e benefici, volti a tutelare lo stato di salute generale e il benessere psicofisico dell’organismo.

La salute del proprio organismo è importante, ma come garantirla, senza tuttavia comprometterla? Tra le numerose diete, la Dieta Mediterranea, la stessa seguita anche dalla modella spagnola, è la migliore in assoluto perché, oltre a garantire la perdita di peso e il mantenimento del peso forma ottimale, si preoccupa di tutelare l’organismo dalla manifestazione di patologie serie e, spesso, dalle conseguenze irreversibili, come quelle a carico del sistema nervoso e del sistema cardiovascolare.

Scopriamo insieme, dunque, come funziona la Dieta di Georgina Rodriguez, quali sono le sue proprietà e i suoi benefici.

Definita Mediterranea perché trae origine dalle abitudini e le tradizioni culinarie dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, i benefici della Dieta Mediterranea sono antichi e confermati da una serie di studi scientifici, italiani e internazionali, confermati già nei primi anni ’60.

L’obiettivo della Dieta Mediterranea, infatti, non è solo quello di far perdere peso all’individuo che la segue, ma soprattutto, quello di tutelare la sua salute.

Nota per la sua capacità di ridurre il tasso di mortalità e la possibilità di sviluppare patologie neurodegenerative e a carico del sistema cardiovascolare, si può affermare con certezza che la Dieta Mediterranea è molto più di una semplice dieta, ma uno stile di vita sano, grazie al quale salvaguardare la salute fisiologica e piscologica del soggetto che sceglie di abbracciare questo percorso.

Seguire la Dieta Mediterranea non è difficile, principalmente, perché questa non prevede un programma complesso, ma semplicemente l’acquisizione di un atteggiamento consapevole, da parte dell’individuo, grazie al quale assumere porzioni limitate di ogni alimento salutare.

Sono alimenti approvati dalla Dieta Mediterranea:

verdura fresca, lessa o cotta al vapore, condita con olio extravergine d’oliva spremuto a freddo;

frutta di stagione, lontano dai pasti;

carne bianca e pesce, da consumare in quantità più abbondanti rispetto alla carne rossa, il cui consumo deve essere limitato;

frutta secca;

cereali integrali;

legumi.

La Dieta Mediterranea sconsiglia le bevande gassate e le bevande alcoliche, ad eccezione del vino rosso, di cui consiglia un solo bicchiere a pranzo.



Per restare aggiornati sull’argomento, vi consigliamo di leggere anche il nostro articolo sugli errori da evitare con la Dieta Mediterranea.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.