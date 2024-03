Allarme in Olanda: persone prese in ostaggio in un edificio

Allarme in Olanda: persone prese in ostaggio in un edificio

Allarme in Olanda, a Ede, dove un uomo ha preso in ostaggio diverse persone all'interno di un edificio.

Allarme in Olanda, a Ede, dove un uomo ha preso in ostaggio diverse persone all’interno di un edificio. Al momento sembra escluso il movente terroristico.

Olanda, persone in ostaggio in un edificio nella città di Ede

Sono momenti di grande tensione quelli che stanno tenendo Ede, città in Olanda, con il fiato sospeso. Un uomo ha preso in ostaggio alcune persone all’interno di un locale. Per il momento i motivi che lo hanno spinto a compiere questo gesto sono ancora sconosciuti, ma secondo le prime informazioni sembrerebbe essere escluso il movente terroristico.

Olanda, persone in ostaggio: evacuate 150 case

Sul posto sono arrivate decine di auto della polizia. Gli agenti hanno evacuato circa 150 case e hanno chiesto a tutta la popolazione di allontanarsi da quella zona. Secondo media locali, l’autore del sequestro avrebbe dichiarato di essere in possesso di ordigni esplosivi. Le forze dell’ordine stanno cercando di risolvere in modo positivo la situazione, tentando di liberare tutte le persone tenute in ostaggio.