Olbia, morto bimbo di 10 anni: è esploso un camper in un campeggio

Olbia, morto bimbo di 10 anni: è esploso un camper in un campeggio

Camper in fiamme dopo l'esplosione delle bombole del gas: morto un bimbo di 10 anni.

Tragedia in una località balneare vicino ad Olbia, dove un bimbo di 10 anni è morto per l’esplosione di un camper, che si trovava nella zona campeggio.

Bimbo di 10 anni morto in campeggio a Olbia

Tragedia in un campeggio a Bados, località balneare tra Olbia e Golfo Aranci, in Sardegna: un bambino di circa 10 anni ha perso la vita nell’esplosione avvenuta su un camper, su cui stava trascorrendo la vacanza insieme ai genitori.

All’arrivo dei soccorsi è stata trovata una la madre in stato di choc, ma in buone condizioni, che forse stava dormendo quando si è verificato lo scoppio. Il padre del piccolo è invece rimasto gravemente ustionato, con bruciature sul 40% del corpo. Nulla da fare per il bambino invece.

La ricostruzione dell’incendio e l’arrivo dei soccorsi

Sono ancora al vaglio le dinamiche dell’incendio. Secondo le prime informazioni disponibili, il camper era parcheggiato a ridosso del litorale, quando alcuni bagnanti hanno raccontato di aver sentito distintamente due forti boati in rapida successione. La prima ipotesi e dell’esplosione di una o più bombole di gas.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, oltre al 118, che sono al lavoro per riportare la situazione sotto controllo.