Olga Cancellieri morta in un incidente: addio all’avvocato di Addiopizzo

Messina sotto shock: perde la vita in un incidente stradale Olga Cancellieri, l'avvocata di Addiopizzo, associazione che si batte contro le mafie.

Messina, muore l’avvocata Olga Cancellieri: l’incidente

Sono tutti uniti nel dolore per la scomparsa di una donna che era in prima linea accanto a chi si batteva per una “giustizia sociale“.

Cancellieri ha perso la vita poco prima delle 21 di mercoledì 10 novembre, all’incrocio tra via Centonze e via del Vespro a Messina. La sua moto si è scontrata con una Ducati condotta da un 25enne.

Per cause in corso di accertamento i due veicoli si sono scontrati molto violentemente: la 46enne è stata letteralmente sbalzata dalla sella ed ha avuto un tremendo impatto prima contro i paletti metallici e poi con il marciapiedi.

Per lei non c’è stato nulla da fare.

Messina, muore l’avvocata Olga Cancellieri: chi era la vittima

Olga Cancellieri era molto conosciuta per il suo impegno sociale, professionale e anche politico. Parte del comitato di Addiopizzo a Messina, dove viveva, la sua attività professionale la spendeva per questa associazione, fungendo anche da legale.

Ha dei recenti trascorsi in politica essendo stata per due mandati consigliera di circoscrizione.

Messina, muore l’avvocata Olga Cancellieri: “Ambulanza senza medico”

Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, l’ambulanza inviata nella prima occasione non aveva il medico a bordo.

Il deputato regionale Antonio De Luca esprime amarezza a riguardo: “Oggi è il tempo del silenzio, poi verrà il momento per gridare il dolore che mi ha provocato sapere che sull’ambulanza che è venuta a prestarti il primo soccorso non c’era il medico a bordo. Addio Olga Cancellieri”, scrive in un post su Facebook.