Olimpiadi invernali Pechino 2022, quali sono gli sport in gara?

La XXIV edizione dei Giochi Olimpici invernali sarà al via il prossimo 4 febbraio: ecco quali sono tutti gli sport in gara alle Olimpiadi di Pechino.

Olimpiadi invernali Pechino 2022: la data di inizio e di fine

Tra pochissimi giorni sarà al via la XXIV edizione delle Olimpiadi invernali.

Un evento di sport eccezionale, il primo che rispetterà la programmazione in calendario corretta dall’inizio della pandemia, che si terrà nella capitale cinese di Pechino. I Giochi invernali inizieranno con la classica cerimonia di apertura il 4 febbraio per concludersi il 20. Le prime gare di curling saranno disputate eccezionalmente due giorni prima del via ufficiale, il 2 febbraio.

Olimpiadi invernali Pechino 2022: stesse discipline, ma più medaglie

Rispetto all’ultima edizione dei Giochi invernali, tenuti a Pyeongchang, sono aumentati a 109 gli eventi a medaglia.

Il CIO ha infatti inserito anche il monobob femminile, il big air nel freestyle (femminile e maschile), eventi misti nel freestyle, nel salto con gli sci, nello snowboard e nello short track. Il numero delle discipline però rimane invariato a 15.

Tutti gli sport in gara alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022

I tremila atleti che parteciperanno ai Giochi sono i migliori delle loro rispettive discipline: il biathlon, bob, la combinata Nordica, il curling, il Freestyle, l’Hockey su Ghiaccio, il pattinaggio di Figura e il pattinaggio di Velocità, ma anche il salto con gli Sci, lo sci Alpino e quello di Fondo, lo short Track, lo skeleton, lo slittino e infine lo snowboard.