Stefania Costantini e Amos Mosaner hanno conquistato la medagli di bronzo a Cortina nel curling: la loro dedica.

Dopo l’oro di Pechino 2020, la coppia azzurra formata da Stefania Costantini e Amos Mosaner ottiene un altro successo storico, la medaglia di bronzo a Cortina nel curling, battendo la Gran Bretagna. A termine della gara hanno voluto fare una dedica speciale.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: è bronzo nel curling per Costantini e Mosaner

La dodicesima medaglia olimpica dell’Italia è arrivata nel curling, con la coppia Costantini-Mosaner che ha conquistato la medaglia di bronzo, battendo la Gran Bretagna per 5 a 3. Dopo la delusione delle semifinale persa contro gli Stati Uniti, Costantini e Mosaner hanno potuto esultare per il terzo posto. Queste le parole di Mosaner: “sono quasi più felice di questo terzo posto che dell’oro”. I due atleti azzurri, visibilmente emozionati, hanno poi voluto fare una dedica speciale. Ecco a chi.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, è bronzo per gli azzurri: la dedica dopo le polemiche

Siamo nel vivo delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Come detto la coppia formata da Stefania Costantini e Amos Mosaner hanno conquistato la medaglia di bronzo nel curling. Ricordiamo che, proprio poco prima dell’inizio dei Giochi, c’era stata l’esclusione di Angela Romei, compagna di nazionale e amica della Costantini. Esclusione, questa, che ha suscitato tante polemiche. Al suo posto Rebecca Mariani, la figlia del direttore tecnico. A fine gara, Stefania Costantini è corsa subito ad abbracciare Angela Romei, impegnata nella telecronaca Rai, dedicando poi a lei, al fidanzato e alla famiglia, la medaglia di bronzo.