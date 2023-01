Olly: chi è il cantante in gara a Sanremo 2023

Olly: chi è il cantante in gara a Sanremo 2023

Olly: chi è il cantante in gara a Sanremo 2023

C’è molta attesa per il prossimo Sanremo, il festival della musica italiana che sarà condotto per il quarto anno di fila da Amadeus.

L a serata inaugurale della kermesse sarà martedì 7 febbraio, mentre il momento finale andrà in scena sabato 11 febbraio. Dei 22 big che saliranno sul palco dell’Ariston, come sempre accade, alcuni sono artisti navigati, altri giovani promesse. Di questa seconda categoria fa parte il giovanissimo Olly.

Olly: chi è, canzoni, vero nome

Olly è lo psudonimo da artista di Federico Olivieri, giovane talento vicino alle sonorità rap, ma influenzato dal pop, nato a Genova il 5 maggio del 2001.

Federico scopre la musica da bambino e dimostra da subito di avere grande talento e passione tanto che, ancora piccolino, si dimostra in grado di cantare e scrivere vere e proprie canzoni. Da ragazzo inizia a farsi un nome nel fertile circuito rap ligure fino a farsi notare da Blanco, al quale Olly aprirà un concerto qualche tempo dopo.

La carriera musicale

La carriera musicale di Olly è ancora acerba, ma già ricca di importanti riconoscimenti come quando venne nominato artista del mese per MTV New Generation.

Il 2022 è senza dubbio il suo anno più importante perché Federico ottiene il suo primo vero successo con il singolo ‘Un’altra volta‘ da migliaia di streaming, prima di approdare alla finale di Sanremo Giovani con il riuscito brano ‘L’anima balla‘.