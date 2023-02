Olly, i retroscena sul brano per Sanremo 2023 e il suo nome: la confessione dell'artista

Il rapper e cantante genovese Federico Olivieri, in arte Olly, sarà tra i Big in gara al Festival di Sanremo e ha svelato alcuni retroscena sul suo brano, Polvere.

Olly: il brano a Sanremo 2023

Olly non ha nascosto la sua ansia pre Sanremo e per la prima volta ha svelato alcuni retroscena sul brano che ha deciso di potare alla kermesse, Polvere, e i motivi per cui l’ha scelto. “La polvere è fatta di qualcosa che non riusciamo a definire (…) non sappiamo mai di cosa è fatta esattamente. Credo che tutti ci portiamo dei detriti dalla nostra storia (…) Ho passato tanto tempo a volermene liberare, ma forse questa è parte di me”, ha dichiarato il cantante e rapper genovese, e ancora: “Il brano è stato scelto in quanto secondo me è attuale e freschissimo”.

Il cantante si era già fatto notare durante la sua partecipazione a Sanremo Giovani nel 2022, dove era stato selezionato tra gli otto finalisti in gara con il brano L’anima balla. Dopo Sanremo Olly ha svelato che i suoi prossimi concerti (alcuni dei quali già sold out) saranno a Milano e a Roma, ma il calendario degli eventi per liui in programma sarebbe in continuo aggiornamento.

La curiosità sul nome

Federico Olivieri ha confessato perché avrebbe scelto Olly come suo nome d’arte. Il cantante non ha fatto segreto che i suoi amici sarebbero soliti chiamarlo così già da prima del suo successo nel mondo musicale e ha raccontato un curioso aneddoto riguardante i suoi genitori:

“Io mi chiamo Federico Olivieri, per i miei amici il cognome è diventato Olly. Ho scoperto poi che mia madre (i miei si sono conosciuti al liceo) era solita chiamare mio padre Olly, e allora ho deciso di usarlo come nome d’arte”, ha detto.