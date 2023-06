È stato ucciso a coltellate nella notte: la vittima dell’omicidio avvenuto a Pachino è un uomo di circa 30 anni. Il corpo del soggetto è stato abbandonato in strada e rinvenuto dai residenti che hanno contattato le forze dell’ordine.

Omicidio a Pachino, un uomo è stato ucciso a coltellate nella notte

Il dramma si è consumato a Pachino, comune in provincia di Siracusa. Un uomo di nazionalità straniera è stato brutalmente ucciso a coltellate nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 giugno. L’aggressione mortale ha avuto luogo tra via Palestro e via Garibaldi. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno notato il cadavere e hanno prontamente contattato le forze dell’ordine.

A condurre le indagini sono i carabinieri del Radiomobile di Noto, giunti sul posto insieme a un’ambulanza del 118. Stando a un’analisi preliminare delle ferite riportate dalla vittima, è stato riferito che sono state riscontrate ferite da arma da taglio sul corpo dell’uomo.

Sequestrati i video delle telecamere di videosorveglianza

In merito allo svolgimento delle indagini, i militari dell’Arma hanno sequestrato le immagini registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate in una porzione di area situata nei pressi del luogo in cui è avvenuto l’omicidio. I video verranno esaminati al fine di ricostruire la dinamica del delitto e per individuare elementi utili volti a identificare il responsabile dell’uccisione.

Intanto, per quanto riguarda la vittima, è stato riferito che si tratta di un uomo di circa 30 anni.