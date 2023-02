Omicidio a via Ogliastra, un 75enne del luogo trovato morto in casa, c'è un ...

Omicidio a via Ogliastra, un 75enne del luogo trovato morto in casa, c'è un ...

Omicidio a via Ogliastra, un 75enne del luogo trovato morto in casa, c'è un ...

La lite e le urla poco prima del delitto e l'allarme della figlia: omicidio a via Ogliastra, un 75enne del luogo trovato morto in casa, c'è un sospettato

Notte di sangue in Sardegna e probabile omicidio a via Ogliastra, un 75enne del luogo è stato trovato morto in casa, c’è un sospettato per la morte di Venerato Sardu e la vittima pare avesse avuto dei dissapori con i suoi inquilini.

I carabinieri hanno una pista dopo il fatto di sangue a Is Mirrionis.

Un 75enne trovato morto in casa

La vittima è stata trovata morta in casa a via Ogliastra a Cagliari. I carabinieri della territoriale indagano sull’accaduto ed avrebbero già operato il fermo di una persona sospettata: si tratta di un uomo di 52 anni che pare abbia avuto una furiosa lite con il 75enne prima del presunto delitto.

Da quanto si apprende il cadavere del settantacinquenne è stato trovato a pancia in giù in casa.

Le ferite al capo incompatibili con la caduta

Erano visibili ferite alla testa “incompatibili con la caduta”. I carabinieri sono arrivati dopo la chiamata della figlia di Venerato e gli investigatori hanno battuto subito la pista del crimine violento. Un passante ha riferito all’Unione sarda che Sardu “era proprietario della palazzina in cui abitava e ogni tanto ha avuto problemi con gli inquilini“.

E un vicino ha spiegato: “Verso le 13 ero in balcone e ho sentito urla di una donna che sembravano provenire da quella direzione”.