Omicidio Civitanova, la madre di Filippo: “Non è razzista, è bipolare”

Sul terribile omicidio di Civitanova la madre di Filippo: “Non è razzista, è bipolare e mi mi sconvolge anche l'idea che mio figlio adesso rischi l'ergastolo"

Sull’omicidio di Civitanova parla la madre di Filippo Ferlazzo: “Non è razzista, è bipolare”. La 50enne Ursula Loprete spiega che suo figlio ha ucciso per un disturbo psichiatrico ma non per intolleranza. Ha detto la donnaa La Stampa: “Sono distrutta, come donna e come madre“.

La madre di Filippo Claudio Ferlazzo che Civitanova Marche ha ucciso a botte un ambulante, Alika Ogorchukwu, è comprensibilmente scossa.

La madre di Filippo: “Non è razzista”

Ha detto ancora la Loprete: “Penso e ripenso che ora c’è un bambino rimasto senza padre a soli 8 anni e a una moglie rimasta senza marito. Ma mi sconvolge anche l’idea che mio figlio Filippo rischi l’ergastolo”. Poi Ursula ci tiene a ribadire: “Lui non è razzista, è malato, è bipolare e io ho tutti i documenti medici che lo possono provarlo“.

E la madre spiega: “Dopo il Tso che gli avevo imposto un anno fa pensavo non potesse essere più violento“.

“Enorme campagna mediatica e speculazioni”

Le ha fatto eco il compagno della donna: “Sapeva che Filippo stava male ma mai avrebbe immaginato un epilogo del genere. Ora è in atto un’enorme campagna mediatica e si stanno facendo molte speculazioni, ma noi saremo in grado di provare i disturbi psichici di cui soffre da anni a Filippo e tutto l’impegno di sua madre, con ricoveri anche in comunità, per cercare di curarli”.