Un omicidio inquietante

La cronaca nera dell’Emilia-Romagna si arricchisce di un nuovo capitolo inquietante. Un senegalese di 40 anni è stato arrestato a Ferrara dopo aver tentato di rapinare un’auto a una donna. Ma la sua cattura ha svelato un giallo ben più grave: l’uomo ha confessato di aver ucciso Federico Perissi, una guardia giurata di 40 anni, il cui corpo è stato ritrovato in un’area isolata vicino al lago artificiale di Bilancino. La confessione è avvenuta dopo che la polizia, seguendo le indicazioni dell’aggressore, ha rinvenuto il cadavere sepolto tra le sterpaglie.

Le indagini si intensificano

Le squadre mobili di Ferrara e Firenze sono immediatamente intervenute per ricostruire la dinamica dell’omicidio. Secondo le prime informazioni, l’omicida ha agito in modo premeditato, rapinando Perissi della sua auto dopo averlo ucciso. La vettura è stata utilizzata dall’uomo per spostarsi tra Toscana ed Emilia, fino a un incidente avvenuto sull’A13 nei pressi di Altedo, dove ha abbandonato il veicolo per fuggire nei campi. La polizia ha avviato un’operazione di ricerca che ha portato all’arresto del sospetto, grazie alla segnalazione della donna che ha subito il tentativo di rapina.

Un passato criminale

Il senegalese non è nuovo alle cronache. Solo pochi giorni prima, il 5 aprile, aveva tentato di sequestrare una persona in un locale notturno a Firenze, un’azione sventata grazie all’intervento di un vigilante e della polizia. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza pubblica e sulla capacità delle forze dell’ordine di prevenire simili crimini. La comunità è in allerta, e le autorità stanno intensificando i controlli per garantire la sicurezza dei cittadini. Il caso di Federico Perissi, un uomo descritto come un professionista rispettato, ha scosso profondamente la città e ha riacceso il dibattito sulla violenza e la criminalità nella regione.