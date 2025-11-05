Il caso dell’omicidio di Giuseppe Ottaviano ha profondamente segnato la comunità di Scicli, nel Ragusano. La tragica morte del quarantenne, avvenuta nella primavera del 2024, ha dato origine a una lunga e complessa indagine che per mesi ha tenuto con il fiato sospeso l’intera cittadina. Un delitto consumato tra le mura domestiche, privo di apparenti moventi economici e caratterizzato da una violenza inaudita, che solo oggi ha trovato una svolta con l’arresto del presunto responsabile.

L’omicidio di Scicli: la notte in cui Giuseppe Ottaviano perse la vita

Era la notte tra l’11 e il 12 maggio 2024 quando Giuseppe Ottaviano, quarantenne molto conosciuto a Scicli, venne brutalmente ucciso nella sua abitazione di via Manenti. Il giorno successivo, familiari e amici, preoccupati per il suo silenzio, si recarono a casa sua e, dopo aver forzato l’ingresso, scoprirono il corpo dell’uomo senza vita nella camera da letto, con evidenti segni di violenza.

Le pareti e i mobili mostravano tracce di sangue, ma non vi erano segni di effrazione né elementi che facessero pensare a un tentativo di rapina. Gli oggetti personali, compresi telefono e portafogli, erano intatti, circostanza che fece subito ipotizzare un delitto maturato in un contesto relazionale.

L’autopsia confermò la ferocia dell’aggressione: Ottaviano aveva riportato fratture multiple, costole spezzate e un grave trauma cranico.

Omicidio Giuseppe Ottaviano, svolta dopo mesi di indagini: fermato il presunto killer

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Ragusa e condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo provinciale con il supporto della Compagnia di Modica e del Ris di Messina, si è rivelata lunga e complessa. Gli investigatori hanno esaminato le immagini delle telecamere di sorveglianza e i rilievi scientifici all’interno dell’abitazione, fino alle testimonianze di amici e conoscenti.

Dopo mesi di accertamenti, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire le ultime ore di vita di Ottaviano e a delineare il movente del delitto. Questa mattina, su richiesta della Procura, il Giudice per le Indagini Preliminari di Ragusa ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 44enne di Scicli, attuale compagno dell’ex fidanzata della vittima, ritenuto il responsabile dell’omicidio.

L’arresto segna la svolta in un caso che per oltre un anno e mezzo aveva scosso la comunità sciclitana, restando avvolto nel mistero.