Ieri sera, domenica 25 maggio, l’ex marito di Vasilica Potincu si è presentato spontaneamente ai carabinieri di Brescia, segnando un importante sviluppo nelle indagini sull’omicidio della 35enne romena, trovata uccisa a coltellate nel suo appartamento di via Stelvio a Legnano. Le autorità stanno ora raccogliendo le sue dichiarazioni per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Omicidio Legnano: le indagini dopo il ritrovamento del corpo

Le indagini condotte sin dalle prime ore dai carabinieri della Compagnia di Legnano e dal Nucleo investigativo di Milano si sono concentrate principalmente su una pista che porta ai clienti di Vasilica, considerando che la donna svolgesse l’attività di escort.

La vittima viveva a Cinisello Balsamo con la madre, la sorella e il figlio di 14 anni, ma da qualche tempo aveva preso in affitto l’appartamento di via Stelvio a Legnano.

Il delitto risale alla serata di sabato, quando Vasilica sarebbe stata colpita da sette o otto coltellate, principalmente alla gola e al torace. L’ultima ferita, inferta alla schiena, ha lasciato conficcata nel corpo la lama di un coltello da cucina. Il corpo senza vita è stato rinvenuto intorno alle 14:30 di domenica da un condomino che, notando la porta aperta, ha visto il cadavere disteso sul pavimento di una piccola stanza adibita a saletta d’attesa, arredata con un lettino da massaggi e un tavolino. La vittima sarebbe stata ritrovata completamente nuda.

Omicidio a Legnano, l’ex marito si consegna e sorprende con una dichiarazione

L’ex marito di Vasilica Potincu, la 35enne di origine romena trovata assassinata a Legnano, in provincia di Milano, si è presentato spontaneamente ieri sera ai carabinieri di Brescia.

L’uomo, 37 anni e autotrasportatore di professione, era ricercato per reati precedenti commessi in Romania e risulta destinatario di un mandato di arresto europeo. Ai militari ha negato qualsiasi coinvolgimento nell’omicidio della sua ex moglie. Negli ultimi giorni sarebbe stato fuori città per lavoro.