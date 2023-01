Omicidio Martina Scialdone, i ristoratori: "Mai cacciato la ragazza dal bagno, è uscita da sola"

I dipendenti del locale hanno spiegato di non aver mai cacciato Martina Scialdone dal bagno.

I ragazzi che lavorano presso il locale Brado di Roma hanno rilasciato alcune dichiarazioni relativamente al caso di Martina Scialdone.

Questi hanno riferito ai commercianti di zona che la ragazza “non è mai stata cacciata via dal bagno del nostro locale, è uscita da sola e tutti eravamo ormai convinti che l’uomo si fosse dileguato perché ormai aveva abbandonato il ristorante”. I ristoratori si riferivano all’ex fidanzato della giovane avvocatessa, Costantino Bonaiuti, di professione ingegnere. Sarebbe stato infatti lui a uccidere la giovane lo scorso 13 gennaio. Sembra anzi che i dipendenti del Brado abbiano tentato di proteggere la vittima.

Martina Scialdone, i ristoratori: “Ci siamo attivati per soccorrerla”

I ristoratori del Brado hanno poi aggiunto che in seguito Martina “è andata via: la povera ragazza è stata uccisa a un centinaio di metri dal nostro locale, solo dopo essere stata colpita è tornata indietro ferita e noi ci siamo immediatamente attivati per soccorrerla”.

Il post FB del ristorante

Il ristorante Brado ha poi fatto sapere tramite un post su Facebook che il locale sarà chiuso per alcuni giorni per esprimere sensibilità alla famiglia e agli amici di Martina.

Sono stati poi ringraziati i clienti del locale “che hanno collaborato per calmare la situazione”.