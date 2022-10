Omicidio Mattia Caruso, i familiari: "Valentina Boscaro è una donna senza cuore, non una vittima, perciò noi speriamo che la giustizia non ci caschi"

Sull’efferato omicidio di Mattia Caruso intervengono i familiari: “Valentina Boscaro è una donna senza cuore, non una vittima“. I due non ci stanno ad avallare le letture per cui la donna che ha ucciso loro figlio avesse “motivazioni” innescate dalla condotta della vittima e vogliono “vederci chiaro”.

Sulla morte del 30enne ucciso con una coltellata al cuore dalla 31enne fidanzata Valentina Boscaro ci sono elementi da chiarire.

“Valentina Boscaro non è una vittima”

Questo è il parare della famiglia di Mattia che non crede affatto alle dichiarazioni spontanee fornite dalla donna alla Procura. I Caruso hanno detto: “Ha mentito fin dall’inizio e continuerà a farlo. Sono successe cose molto strane, vogliamo approfondire la situazione. Lei è una donna senza cuore e vuole fare la vittima, non le basta quanto ha fatto“.

Valentina è rea confessa dell’omicidio, ma ha anche spiegato agli inquirenti che Mattia spesso era violento. “Mi picchiava e mi minacciava”, poi al magistrato la 31enne aveva spiegato come Mattia una volta avesse anche cercato di obbligarla a mangiare la carcassa della tartaruga domestica morta.

“La giustizia non ci caschi”

E ancora: “Era imprevedibile quando assumeva stupefacenti. Questo era spesso motivo di lite”. E Valentina avrebbe motivato il suo crimine asserendo di essere “stanca ed esasperata.

Non volevo ucciderlo”. Le parole di Valentina sul delitto in provincia di Padova non hanno convinto i i genitori della vittima, che fanno sapere: “Speriamo che la giustizia non ci caschi. Sono emerse cose molto strane che devono essere verificate”.