Omicidio Thomas Luciani, la sentenza: condannati i due ragazzi

Era attesa per oggi la sentenza per l’omicidio di Christopher Thomas Luciani, ucciso il 23 giugno del 2024 con 25 coltellate da due sedicenni.

Sono stati condannati rispettivamente a 19 anni, 4 mesi e 10 giorni e 16 anni i due ragazzi che, il 23 giugno del 2024, uccisero con 25 coltellate Christopher Thomas Luciani nel parco “Baden Powell” di Pescara. L’accusa per entrambi era di omicidio volontario, con le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi. La pm della Procura della Repubblica per i minorenni dell’Aquila, Angela D’Egidio, aveva chiesto 20 e 17 anni.

Il processo a porte chiuse

Dopo il rinvio a giudizio disposto lo scorso autunno, è arrivata la condanna per i due ragazzi accusati di aver ucciso il loro coetaneo, (16 anni), Christopher Thomas Luciani, detto Crox. Il processo, con rito abbreviato, si è svolto a porte chiuse, nel Tribunale per i minorenni d’Abruzzo. I due imputati hanno seguito il processo in collegamento video, uno dal carcere minorile di Bari, l’altro dall’Istituto penale per i minori di Roma.