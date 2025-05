Le indagini sull’omicidio di Vasilica Potincu, la donna di 35 anni trovata senza vita sabato 24 maggio in un appartamento di via Stelvio a Legnano, sono in una fase cruciale. Dopo i primi rilievi, la polizia ha avviato una nuova perquisizione che potrebbe portare a importanti sviluppi nell’inchiesta. Le autorità stanno lavorando intensamente per ricostruire la dinamica dell’omicidio e individuare il responsabile.

Omicidio Vasilica Potincu a Legnano

Il corpo della donna, una escort residente a Cinisello Balsamo che riceveva nell’appartamento al piano rialzato di via Stelvio, è stato ritrovato nel primo pomeriggio di domenica 25 maggio con un coltello conficcato nella schiena.

Gli inquirenti hanno quasi subito escluso la pista della rapina, orientandosi su varie ipotesi, tra cui il possibile coinvolgimento dei clienti. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato l’arrivo della donna a Legnano intorno alle 18:30 di sabato 24 maggio, a bordo della sua auto poi trovata nel parcheggio dell’ex ospedale.

La donna si sarebbe quindi recata nell’appartamento, dove poche ore dopo è stata assassinata con nove coltellate. In passato, la vittima avrebbe denunciato episodi di stalking a Cinisello Balsamo.

Il 26 maggio l’ex marito di Potincu, ricercato per reati contro il patrimonio, si è costituito in una caserma in provincia di Brescia. L’uomo, autotrasportatore, ha negato ogni coinvolgimento nella morte della donna.

Omicidio Vasilica Potincu, blitz della polizia: perquisita la casa di un sospettato

Nella mattinata di oggi, mercoledì 28 maggio, i carabinieri hanno perquisito l’abitazione di un uomo ritenuto l’ultimo cliente di Vasilica Potincu. Gli investigatori sospettano che possa essere lui il presunto responsabile dell’omicidio.

Si tratterebbe dell’ultimo cliente della escort, che potrebbe essere ascoltato nelle prossime ore dal pm Ciro Caramore. I carabinieri lo hanno individuato analizzando traffico telefonico e targhe di auto passate a Legnano tra sabato sera e domenica mattina, periodo in cui, secondo l’autopsia, Vasilica è stata uccisa.