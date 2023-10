Onda lo travolge mentre fa il bagno: morto il designer internazionale Nunzio Da Vià

Alle spalle aveva avuto un’importante carriera nel mondo del design che lo aveva portato a diventare noto fuori dall’Italia. Nunzio Da Vià è morto 64 anni mentre si trovava in vacanza con la moglie sull’Isola di Fuerteventura. Stando a quanto riporta “Il Corriere del Veneto”, l’uomo sarebbe morto dopo essere stato travolto da un’onda che lo avrebbe poi trascinato via. Ogni sforzo per salvare il designer è stato vano.

Morto il designer internazionale Nunzio Da Vià: la vicenda

Il designer – si legge ancora – dopo essere entrato in acqua sarebbe stato colto all’improvviso dall’arrivo dell’onda dalla quale sarebbe stato trascinato via per circa una ventina di secondi. Secondo i racconti di alcuni testimoni il corpo dell’uomo è riemerso ed è riportato sulla terraferma, ma purtroppo sarebbe stato ormai troppo tardi.

Chi era Nunzio Da Vià

Nunzio Da Vià era nativo di Sottocastello, frazione di Pieve di Cadore. Aveva conseguito il diploma da geometra. Nella sua biografia che è possibile leggere sul suo sito internet, il designer aveva raccontato di aver lavorato con Adriano Costantini, una figura che lo stesso Da Vià aveva definito un “vero artista del disegno. Mi ricordo ancora le giornate a fare la punta alle sue famose matite 6B e un quadro a carboncino dove dal Canal Grande esce una mano che sostiene il Guggenheim di Venezia”.