Terribile incidente domestico a Catania: un bimbo di tre anni è morto annegato mentre stava giocando in una piscina gonfiabile.

Tragedia a Santa Venerina, in provincia di Catania, dove un bimbo di soli tre anni è morto annegato dopo essere caduto in una piccola piscina gonfiabile mentre stava giocando a casa con un’amichetta.

Catania, bimbo di tre anni morto annegato in piscina a Santa Venerina

A dare l’allarme è stata la nonna del piccolo che, al momento del sinistro mortale, si trovava in cucina, a pochi metri dalla piscina gonfiabile. Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, il bimbo è annegato in pochi centimetri d’acqua mentre stava giocando con un’amichetta. Quando la nonna si è resa conto che qualcosa non andava, ha tentato di soccorrere il nipotino che, purtroppo, era già deceduto.

Sul luogo dell’incidente domestico, si sono prontamente recati i sanitari del 118 che hanno dichiarato la morte del piccolo e i carabinieri che si stanno occupando delle indagini.

Disposta l’autopsia

I resti del bambino verranno sottoposti ad autopsia, su disposizione della Procura di Catania. La nonna della giovanissima vittima, invece, è indagata per omicidio colposo. Si tratta di un atto dovuto al fine di poter eseguire l’esame autoptico come incidente probatorio.

Quando i familiari del piccolo si sono resi conto di quello che gli era successo nella piscina gonfiabile abitualmente usata in ambiente domestico per far giocare i bambini nel periodo estivo, lo hanno afferrato e hanno tentato di rianimalo. Purtroppo, ogni tentativo si è infine rivelato vano.