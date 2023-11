OpenAI, casa madre di ChatGPT, ha annunciato il ritorno di Sam Altman in azienda, di nuovo come CEO.

OpenAI, casa madre di ChatGPT, ha annunciato il ritorno di Sam Altman in azienda, di nuovo come CEO. Un annuncio inaspettato, visti i precedenti sviluppi, ma che sembra avere l’ok del patron di Microsoft.

OpenAI: Sam Altman sarà di nuovo CEO

Grandi novità per OpenAI, casa madre di ChatGPT. Sam Altman è pronto a ritornare nella società come Ceo, con un nuovo CdA. Lo ha annunciato proprio OpenAI pubblicamente. Dopo la decisione del CdA di licenziarlo, centinaia di dipendenti di OpenAI avevano firmato una lettera nella quale minacciavano di lasciare l’azienda tecnologica a meno che tutti gli attuali membri del CdA non si fossero dimessi.

Sam Altman CEO di OpenAi: l’annuncio del suo ritorno

L’annuncio del ritorno di Sam Altman come Ceo è stato dato da OpenAI. “Abbiamo raggiunto un accordo di principio per il ritorno di Sam in OpenAI come Ceo” è stato dichiarato. L’uomo sarà affiancato da un nuovo Consiglio di amministrazione composto da Bret Taylor come presidente, Larry Summers e Adam D’Angelo. Sam Altman ha voluto precisare di avere il totale appoggio del patron di Microsoft per tornare in OpenAI.