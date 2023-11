Confermato il licenziamento di Sam Altman da OpenAi: il suo futuro è in Microsoft. L'amministratore delegato Satya Nadella ha annunciato l'assunzione.

Lunedì 20 novembre, l’amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, ha annunciato che Sam Altman sarà assunto per guidare un team di ricerca sull’intelligenza artificiale nell’azienda. Fino allo scorso 17 novembre Altman aveva rivestito il ruolo di CEO di OpenAi, azienda che gestisce ChatGPT e di cui la stessa Microsoft è la principale investitrice.

Cosa ha provocato il licenziamento di Sam Altman

La sorprendente partenza di Sam Altman aveva generato una certa incertezza all’interno di OpenAI, un’organizzazione di notevole rilevanza economica e di grande interesse per gli investitori. Nonostante ciò, OpenAI ha ufficializzato il congedo di Sam Altman, annunciando la temporanea sostituzione della CEO ad interim, Mira Murati, nominata venerdì, con Emmett Shear. Shear, ex dirigente della piattaforma di streaming Twitch, assume temporaneamente la posizione, in attesa della nomina formale del nuovo CEO.

Il futuro di OpenAI senza Sam Altman

Nel panorama delle intelligenze artificiali, molte domande hanno circolato riguardo al futuro di OpenAI senza la presenza di uno dei suoi protagonisti più riconosciuti. Le dimissioni successive di altre figure chiave, strettamente legate allo sviluppo di ChatGPT e vicine a Altman, hanno ulteriormente alimentato tali preoccupazioni.

Sam Altman: cosa dicono le fonti di Microsoft

Secondo diverse fonti interne a Microsoft, che ha investito 13 miliardi di dollari nell’azienda, la repentina separazione da Altman ha innescato una certa agitazione, soprattutto a causa delle circostanze in cui si è verificata. Tuttavia, Microsoft ha dichiarato che manterrà la collaborazione con OpenAI.