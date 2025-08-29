Ennesima morte sul lavoro, questa volta siamo in provincia di Imperia, a Castel Vittorio, dove un operaio ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto del Comune dove stava effettuando dei lavori di manutenzione.

Questa mattina, 29 agosto 2025, un operaio di 55 anni, Massimiliano B., è caduto dal tetto del Comune di Castel Vittorio, in provincia di Imperia.

L’uomo stava effettuando dei lavori di manutenzione quando è precipitato, finendo in una intercapedine. Sul posto sono giunti subito i soccorsi del 118 e le autorità, che dovranno determinare cosa sia successo e se le norme di sicurezza siano state tutte rispettate.

Castel Vittorio, operaio cade dal tetto del Comune: morto un 55enne

L’operaio di 55 anni che questa mattina è caduto dal tetto del Comune di Castel Vittorio, nell’Imperiese, finendo poi in una intercapedine, è morto. Infatti, nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare. La vittima si chiamava Massimiliano B., ed era di Sanremo. I Carabinieri stanno indagando per capire l’esatta dinamica di questo ennesimo incidente mortale sul lavoro, saranno fatti tutti gli accertamenti per stabilire se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza.