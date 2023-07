Incidente sul lavoro nel Bresciano: un operaio di 50 anni ha colpito un muro con il camion betoniera che stava guidando ed è morto schiacciato. Le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta.

Operaio morto schiacciato da un muro in un cantiere nel Bresciano

Ennesimo incidente sul lavoro. Nel primo pomeriggio di mercoledì 26 luglio, un operaio di 50 anni è morto a Urago d’Oglio, in provincia di Brescia. La vicenda si è consumata all’interno di un cantiere delle Trafilerie Gnutti situato in via Padana Superiore.

Il 50enne di origine albanese, impiegato presso una ditta di movimentazione di materiale da cantiere, stava guidando un camion betoniera con il quale ha urtato un muro prefabbricato in costruzione. A seguito dell’urto, il muro è crollato sul mezzo, causando la morte per schiacciamento dell’operaio.

Incidente sul lavoro a Urago d’Oglio

In seguito all’incidente, i colleghi della vittima hanno allertato i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimare il 50enne.

Sul luogo della tragedia, si sono recati anche i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Chiari agenti della Polizia di Stato che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi necessari e stanno indagando al fine di determinare l’esatta dinamica dell’incidente.