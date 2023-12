A Brescia un’operazione antiterrorismo della polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo ha condotto a due arresti: un cittadino pakistano e un naturalizzato italiano di origine pakistana.

Le indagini

L’inizio dell’attività investigativa risale a ottobre 2022.

Basandosi su elementi acquisiti nel corso del monitoraggio del web, gli investigatori avevano avviato indagini approfondite e mirate nei confronti di due giovani uomini residenti a Brescia. I due, di 20 e 22 anni, si erano fatti notare infatti per la diffusione di contenuti jihadisti con finalità di proselitismo, riconducibili alle organizzazioni terroristiche Jihad Islamica Palestinese, Stato Islamico e Al-Qaeda.

L’accusa

I due uomini si trovano ora in custodia cautelare in carcere. Su di loro pesa l’accusa di terrorismo per la diffusione in rete di contenuti jihadisti con finalità di proselitismo. Online inneggiavano infatti al martirio, pubblicavano bandiere dell’Isis ed esaltavano azioni terroristiche.

Oggi alle 11 si terrà una conferenza stampa in questura a Brescia per rendere noti i dettagli dell’operazione antiterroristica.