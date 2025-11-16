Le tensioni tra l’Ungheria e l’Unione Europea si intensificano con le recenti affermazioni del primo ministro ungherese, Viktor Orbán. In un’intervista, Orbán ha descritto il continuo supporto economico dell’UE a Kyiv come folle, sostenendo che l’Ucraina non ha alcuna possibilità di prevalere nella guerra contro la Russia.

Queste dichiarazioni giungono in un momento in cui le speranze di una conclusione pacifica del conflitto sembrano svanire, mentre l’Europa si affanna per garantire risorse finanziarie a Kyiv in vista di una crisi di bilancio imminente.

Le critiche di Orbán al supporto europeo

Durante l’intervista con un importante gruppo mediatico tedesco, Orbán ha affermato che l’assistenza finanziaria all’Ucraina sta distruggendo l’economia e le finanze dell’Unione Europea. Secondo lui, l’UE ha già speso circa 185 miliardi di euro per sostenere un paese che, a suo avviso, non ha futuro nella guerra.

Orbán ha accusato i leader europei di prolungare il conflitto con l’intento di ottenere una posizione negoziale migliore per un eventuale accordo di pace. Desiderano continuare la guerra, ha affermato, credendo che sia necessario per supportare ulteriormente l’Ucraina, una posizione che il primo ministro considera totalmente sbagliata.

La proposta di Orbán per una comunicazione diretta con Mosca

Orbán ha suggerito che l’Europa dovrebbe stabilire un canale di comunicazione indipendente con la Russia, affermando che le negoziazioni dovrebbero includere anche gli Stati Uniti. Lasciamo che gli americani contrattino con i russi, e poi i europei dovrebbero fare lo stesso, ha dichiarato, auspicando una maggiore unità tra le posizioni americane ed europee.

Le conseguenze della guerra per l’Europa

Il primo ministro ungherese ha evidenziato che, a meno di un miracolo, la Russia continuerà a occupare territori dell’Ucraina, in particolare la regione del Donetsk. Orbán ha sottolineato che questa è la realtà attuale, indipendentemente dalle opinioni personali.

Tuttavia, ha anche cercato di calmare le paure relative a possibili aggressioni russe nei confronti di altri stati europei o della NATO, affermando che è ridicolo pensare che i russi attaccheranno l’Unione Europea o la NATO, semplicemente perché non hanno la forza necessaria.

Il futuro delle relazioni tra Europa e Russia

Orbán ha parlato della necessità di una nuova architettura di sicurezza per l’Europa, che dovrebbe includere un accordo di pace che stabilizzi i confini, siano essi riconosciuti a livello internazionale o meno. Ha proposto l’idea di una zona demilitarizzata per garantire una maggiore stabilità a lungo termine nella regione.

Il primo ministro ungherese ha espresso la sua convinzione che l’approccio europeo alla crisi ucraina dovrebbe essere guidato da un interesse collettivo, piuttosto che da pressioni esterne. Orbán ha dichiarato di non voler entrare in merito alla vittoria o alla sconfitta di Mosca, ma piuttosto di concentrarsi su un futuro migliore per i popoli europei, inclusi gli ungheresi.