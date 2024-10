Orian Ichaki, dopo la sua esperienza a La Talpa, è rientrata in Israele, ma si trova intrappolata in un bunker a causa dei razzi.

La modella israeliana Orian Ichaki, nota in Italia per aver interpretato Madre Natura in Ciao Darwin, è stata trattenuta in Israele a causa della chiusura dello spazio aereo seguita a un'invasione missilistica da parte dell'Iran. L'Iran minaccia ulteriori attacchi di maggiore potenza se Israele reagisce. Nonostante la situazione, Orian ha rassicurato i suoi follower su Instagram, dicendo di essere al sicuro.