Orietta Berti: come è dimagrita 10 chili

Orietta Berti grazie a una dieta bilanciata ed equilibrata è riuscita a tornare in buona forma perdendo 10 kg in poco meno di due mesi con buoni esiti.

I personaggi dello spettacolo, che siano cantanti, attori o conduttori, devono mostrare una forma impeccabile. Ultimamente Orietta Berti, cantante e molto apprezzata, anche per la sua simpatia, è riuscita a perdere ben 10 kg grazie alla dieta che ha seguito. Qui spieghiamo come ha fatto e il regime alimentare adatto.

Orietta Berti dieta

Cantante e oggi anche giudice a The Voice Senior, Orietta Berti appare all’età di 78 anni in buona forma. Il merito è della dieta che ha seguito con la quale è riuscita a perdere fino a 10 kg in appena due mesi. Ha seguito una dieta personalizzata grazie a un esperto che l’ha seguito facendole ottenere importanti benefici e miglioramenti.

La Berti ha raccontato di aver seguito varie diete, ma senza successo. Grazie alla dieta messa a punto per lei dal Dr. Sorrentino, sono giunti i risultati e benefici che sono visibili e immediati. Un regime molto facile da seguire che prevede una colazione leggera con spuntini a base di yogurt o di cioccolato fondente che Orietta Berti non ama particolarmente.

La cena è molto più sostanziosa rispetto al pranzo. A colazione consuma yogurt magro o formaggio oppure un frutto che può essere una arancia o una mela o anche delle nocciole. Per il pranzo o la cena sono ammessi sia riso che pasta, ma devono essere a base integrale accompagnati anche da un contorno di verdure.

In caso contrario, si può sostituire la pasta o il riso con del panino al prosciutto crudo oppure della bresaola sempre accompagnata da verdure in modo da integrare ogni pasto con vitamine, sali minerali e altri nutrienti, ecc.

Orietta Berti dieta: proprietà

La dieta seguita da Orietta Berti si basa su un regime alimentare molto bilanciato che strizza l’occhio alla dieta mediterranea e a tutti i benefici che comporta. In questo piano alimentare si consumano poche proteine animali e grassi. No agli alimenti grassi, quali fritture e dolci e bisogna bandire anche le salse.

Un regime alimentare che dà ottimi risultati e molto facile da seguire, anche per coloro che lavorano tutto il giorno e possono cucinare tranquillamente la cena a casa da soli considerando che è molto semplice da preparare. Ovviamente, insieme alla buona alimentazione, anche attività fisica con passeggiate e tapis roulant per ottenere ottimi risultati.

Lo yogurt nella dieta di Orietta Berti ha una valenza importante dal momento che è considerato un ottimo spezza fame e uno spuntino che si può consumare sia a colazione che a metà mattina proprio come ha fatto la nota cantante. In questo modo si ottengono discreti risultati e una buona forma fisica.

Nella sua dieta, oltre allo yogurt, si consumano anche verdure crude come carote o finocchi che sono considerati ottimi spezza fame che non appesantiscono. Per quanto riguarda i condimenti, si punta a erbe aromatiche o spezie quali la curcuma che depura ed è parte integrante di Piperina & Curcuma Plus.

Orietta Berti dieta: rimedi naturali

