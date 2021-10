Orietta Berti: come ha perso 10 chili in breve tempo

Orietta Berti presenzia agli eventi televisivi e si mostra sui social in discreta forma grazie alla dieta con la quale ha perso 10 kg in due mesi.

Non è mai facile dimagrire e perdere peso. Si tratta di un percorso lungo e difficile, ma che alla fine dà grandi risultati e soddisfazioni, proprio come ha fatto Orietta Berti che è riuscita a tornare in buona forma grazie alla dieta con la quale ha perso 10 kg in poco tempo. Vediamo quale è il segreto del suo successo e come ha fatto.

Orietta Berti: forma fisica

Rimanere in forma raggiunta una certa età non è affatto facile. Orietta Berti lo sa molto bene dal momento che ha perso 10 kg che le hanno permesso di tornare a sfoggiare un corpo in discreta forma fisica, come sfoggia nel video della sua ultima canzone o ai vari eventi televisivi in cui è spesso ospite.

Più passa il tempo e più Orietta Berti, regina incontrastata della canzone italiana con il grande successo della sua hit estiva, dimostra di essere in discreta forma e il tutto grazie al regime alimentare che ha deciso di seguire e con il quale ha perso 10 kg. Un regime alimentare ideato per lei con il quale ha ottenuto ottimi risultati e benefici.

La forma fisica di Orietta Berti, oggi, è discreta e buona, come dimostra e afferma anche lei stessa. La cantante ha deciso di dimagrire subito dopo aver avuto dei problemi di salute e per questa ragione ha cominciato una dieta che, con la giusta costanza e determinazione, le ha dato i frutti sperati permettendole di stare bene con sé stessa e il suo fisico.

Già in passato ha dovuto fronteggiare diversi problemi legati al suo peso, ma oggi sembrano un lontano ricordo considerando che è tornata in buona forma.

Orietta Berti: dieta

Oggi Orietta Berti si dimostra in buona forma grazie a una dieta che è stata personalizzata e ideata su di lei dal Dr. Sorrentino. Con questo regime alimentare è riuscita a perdere 10 kg in poco tempo stando attenta ai vari nutrienti e alle quantità degli alimenti senza eccedere troppo o evitando gli stravizi che sono causa dell’aumento del girovita.

Una dieta prescritta da uno specialista del settore e non di quelle fai da te, quindi adatta al suo fisico e ai suoi bisogni. L’unica cosa della dieta su cui poteva sgarrare era un pezzetto di cioccolata fondente, ma dal momento che non lo ama particolarmente, ha deciso di puntare sullo yogurt, un alimento ricco di proprietà e che si può consumare anche a colazione, proprio come ha fatto lei.

Perdere 10 kg è stato importante dal momento che ha ricavato una serie di benefici per la sua salute, non solo per la sua forma fisica. Nella sua dieta, Orietta Berti non si è fatta mancare nessun nutriente ed è un regime a base soprattutto di frutta e verdura, oltre che di vari spuntini da consumare durante il giorno. Ha messo da parte gli alcolici, i formaggi, i dolci e anche le fritture.

Ecco un esempio di menù che ha seguito Orietta Berti per tornare in buona forma:

Colazione: yogurt magro e un frutto

Spuntino di metà mattina: un frutto

Pranzo: pasta o riso integrale con un secondo a base di verdure oppure un panino con prosciutto cotto o crudo

Merenda: cioccolato fondente o yogurt o ancora frutta secca

Cena: si può optare delle verdure e delle uova o del pesce alla griglia oppure al vapore.

