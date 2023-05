Oroscopo 8-14 maggio di Paolo Fox, Ariete polemico, Vergine diffidente, Pesci “instabili”

Cosa prevede l'oroscopo 8-14 maggio di Paolo Fox e perché per alcune persone in particolare questi potrebbero essere giorni "particolari"

Paolo Fox è un astrologo di valore riconosciuto in tutta Italia e di fatto è una vera “autorità” nel campo dell’astrologia. Ecco quali sono le sue previsioni per la settimana che entra, un vero “arcobaleno” di possibilità che gli stri offrono e di “avvisi” a prestare maggior cautela. Le previsioni di Paolo Fox sono sempre seguite in TV e radio. Ecco cosa ha riservato Fox ai segni per la settimana che inizierà domani.

Ariete

In amore si potrebbero innescare polemiche con la persona amata nel corso della settimana, tuttavia i single torneranno ad avere una grande capacità di amare. Martedì e mercoledì potrebbero rivelarsi giorni critici.

Toro

Per chi non ha una storia, le stelle suggeriscono di guardarsi intorno nei prossimi giorni. Chi invece ha un’amicizia bella, non è escluso che possa vedere i suoi sentimenti trasformarsi in amore. La primavera porta decisamente delle novità.

Oroscopo di paolo Fox 8-14 maggio, cosa toccherà a Gemelli e Cancro

Gemelli

Anche i single avranno miglioramenti a livello sentimentale. Per i prossimi giorni potrebbero esserci sorprese per le coppie che hanno avuto problemi recentemente, con quelle di giovedì e venerdì che saranno giornate favorevoli per trovare una soluzione.

Cancro

Le storie d’amore che nasceranno nei prossimi giorni saranno decisamente molto promettenti. Dove nelle coppie ci fossero state difficoltà ultimamente, presto si troverà “un buon dialogo per superarle”.

Leone

Anche se si è single, la voglia di amare non manca. Tuttavia – spiega Paolo Fox – bisogna “trovare i giusti presupposti”. Se la coppia ultimamente ha avuto tensioni, è meglio evitare di aggiungerne altre con atteggiamenti che le incentivino.

Vergine

I cuori solitari sono diffidenti in questo periodo. Dove ci fossero già state forti discussioni in amore di recente, presto sarà finalmente possibile “trovare un accordo per mettere a posto le cose”.

La Bilancia è in cerca di qualcosa o qualcuno che sia affidabile

Bilancia

I single sono ormai da tempo alla ricerca di qualcosa di più serio e affidabile. Nella vita di coppia c’è un po’ di tensione, ma le soluzioni sono vicine, non arrendetevi!

Scorpione

Alcune storie nate di recente non si sono rivelate convincenti e forse vi saranno sembrate impostate male, tuttavia in settimana le cose cambieranno grazie all’intervento di Venere.

Sagittario

Periodo di cambiamenti imminenti. Venere ha causato ostacoli di recente, ma presto la sua opposizione diminuirà. Per i single, le cose potranno finalmente cambiare e volgere al meglio.

Capricorno

Le coppie possono finalmente realizzare un progetto. I single dovrebbero evitare di perdere tempo con persone approcciarsi con le quali decisamente non vale la pena.

Acquario

Scelte importanti da fare riguardo a relazioni sentimentali. La Luna in questo segno venerdì richiede molta attenzione. E poi a partire dalla domenica potrebbe essere necessario rivedere una relazione in corso.

Pesci

Le storie d’amore in questo periodo possono essere instabili, ma la presenza di Venere nel segno dal weekend porterà quelle saggezza che sarà utile anche nelle situazioni meno interessanti.