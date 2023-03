Oroscopo Paolo Fox 27 marzo - 2 aprile: giorni positivi in amore per gli Ariete

L’arrivo dell’oroscopo settimanale è da sempre uno dei momenti più attesi. Siamo entrati ormai nell’ultima parte del mese di marzo e ci stiamo pian piano avvicinando ad aprile che ci porterà un clima più primaverile e un graduale abbassamento delle temperature. Naturalmente le sfide che ci attendono sono tante, così come le novità. Paolo Fox rivela cosa ci riserveranno le stelle in questo oroscopo dal 27 marzo al 2 aprile pubblicato su DiPiù Tv e qui riportato liberamente.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni segno per segno

Ariete

Sono giorni estremamente interessanti per gli Ariete. In amore i nati sotto questo segno possono lasciarsi andare. In particolare dal 31 marzo ci saranno buone occasioni per chi vorrà innamorarsi. Anche per ciò che riguarda il lavoro sono arrivo belle notizie. Occhio però a non sottovalutare la situazione.

Toro

Per i Toro questa settimana sarà un po’ più complessa. In amore potrete contare sul sostegno di Venere, anche se lasciarsi andare non sarà facile, in particolar modo con Cancro o Bilancia. Sul lavoro potreste essere carichi di responsabilità, ma le prossime giornate che verranno sono positive, grazie anche al sostegno di Giove.

Gemelli

Per i Gemelli si preannuncia una settimana interessante. In amore da parte di Saturno c’è una posizione che un po’ stona, per cui è necessario rimanere sereni. Bene nella giornata del 2 aprile sul piano lavorativo: potrebbe arrivare una risposta che magari stavate aspettando. In questa fase è importante fare attenzione ai prossimi passi da fare.

Cancro

Anche i nati sotto il segno del Cancro dovranno prestare qualche attenzione in più nei prossimi giorni. In amore potrete contare sul sostegno di Marte, ma sarà necessario tenere a bada ogni tensione. Per ciò che riguarda il lavoro state aspettando delle conferme, ma non temete: tra non molto arriveranno delle buone notizie.

Leone

Il segno del Leone, in questi giorni, nutre della diffidenza sul piano sentimentale. Nonostante ciò, questo è il momento per fare nuovi incontri. Se qualcosa non va dovrà essere tuttavia risolta. Attenzione anche al lavoro: anche qui sarete chiamati a risolvere dei problemi. Sarà necessario tenere i piedi a terra.

Vergine

I nati sotto il segno della Vergine potranno vivere belle emozioni in amore. Questo sarà un momento propizio per gli incontri, grazie al sostegno di Venere. Sul lavoro dovrete attendere un po’ prima di dovervi confrontare con chi vi ha cagionato un torto. Le risposte arriveranno entro il mese di maggio.

Bilancia

Il segno della Bilancia viene da un periodo non facile, ma ora è il tornato il momento di ripartire ed entro maggio potrebbe arrivare una risposta importante. Situazione impegnativa sul lavoro dove faticate a comprendere quali saranno le vostre prossime mosse. Con il tempo le cose però miglioreranno.

Scorpione

Saranno giorni impegnativi anche per gli Scorpione. In amore c’è della tensione. Prestate attenzione alla giornata di venerdì 24 marzo: state lontani dalle provocazioni. Sul lavoro dovrete decidere se accettare un incarico: occhio all’aspetto economico. Nel weekend però ci sarà l’occasione di rilassarsi.

Sagittario

Ci sono belle notizie in arrivo per gli appartenenti a questo segno. In amore siete usciti da un periodo non positivo e potrete finalmente vivere belle emozioni. Belle prospettive anche per i nuovi incontri. Il 24 marzo sarà la giornata giusta. Più impegnativo sul lavoro per via della tensione che c’è nell’aria, ma riuscirete senz’altro a portare avanti i vostri progetti.

Capricorno

Anche i nati sotto il segno del Capricorno, grazie alla vicinanza di Venere, potranno lasciarsi andare sul lato sentimentale. Sul lavoro troverete degli ostacoli lungo il vostro cammino, ma non sempre sarà a causa vostra. Potrebbe esserci qualcuno che vi sta creando problemi.

Acquario

Settimana altalenante per gli Acquario. In amore potreste essere agitati anche per via del grande carico di lavoro o delle difficoltà che state affrontando con il vostro compagno o compagna. Sul lavoro tutto procede invece per il verso giusto.

Pesci

Ci sono belle prospettive per i Pesci in amore. Saturno è vicino ai nati sotto questo segno e il momento sarà buono specie per chi cerca una stabilità sentimentale. Novità in arrivo sul lavoro: desiderate fare dei cambiamenti e per voi non sarà impossibile! Forza!