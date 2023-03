Oroscopo Paolo Fox, i segni top e flop dal 20 al 26 marzo

Siamo entrati ormai nella seconda parte del mese di marzo. Come di consueto Paolo Fox ci svela cosa dovremo aspettarci dalle stelle dello zodiaco. Scopriamo cosa ci riserverà questa settimana sul lavoro e in amore. Queste sono le previsioni dell’astrologo più amato d’Italia dal 20 al 26 marzo pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e che qui riportiamo liberamente.

Oroscopo, le previsioni di Paolo Fox dal 20 al 26 marzo

Ariete

Settimana molto interessante per gli Ariete in amore. Nella giornata di mercoledì 21 febbraio, le stelle attraverseranno in buona parte questo segno. Situazione positiva anche sul lavoro. Ci saranno buone possibilità sui progetti e presto potrebbero arrivare delle risposte che stavate aspettando.

Toro

Giorni positivi anche per i nati sotto il segno del Toro. I nuovi incontri saranno favoriti, ma il consiglio è quello di sfruttare al massimo il momento. Molto bene anche sul lavoro grazie al sostegno delle stelle e le opportunità senz’altro non mancheranno.

Gemelli

Ottime notizie per i Gemelli in amore. I nati sotto questo segno hanno lasciato andare via il passato e ora possono ripartire. Attenzione alle giornate del 20 e del 21 marzo nelle quali sarà possibile fare nuovi incontri. Situazione alquanto sfidante sul lato lavorativo, questo perché trovate Saturno un po’ in contrasto. Proseguite però lungo il vostro cammino: forza e coraggio!

Cancro

Per i Cancro si prospetta una settimana non facile specie in amore dove sentite la necessità di essere compresi un po’ di più, magari perché non vi fidate o ancora perché nella vostra vita non c’è la persona giusta. Occhio sul lavoro: cercate di fare luce su voi stessi, senza fretta.

Leone

Giorni non facili anche per i Leone. In amore potreste essere tesi, non avere chiaro quale decisione prendere. I punti di riferimento non sono purtroppo molti e le amicizie in questa fase risultano quanto mai fondamentali. Bene sul lavoro: ci sono belle novità in arrivo specie dalla metà di settembre. Non fermatevi!

Vergine

Attenzione ai nati del segno della Vergine. Venere vi sostiene, ma faticate a rimanere sereni. Ad ogni modo alla fine del mese di marzo ritornerà in voi il desiderio di amare, ma dovete trovare un po’ di fiducia in più negli altri. Situazione non facile anche sul lavoro: il consiglio è quello di riflettere con attenzione prima di intervenire e dare la vostra opinione.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia, in questi giorni, dovranno prestare qualche attenzione in più. Sul lavoro dovete cercare di restare sereni, così come sul lavoro dove dovete cercare di evitare di fare qualcosa che va oltre le vostre possibilità.

Scorpione

Gli Scorpione necessitano di trovare delle conferme, specie nella giornata del 24 marzo. In amore c’è in voi della diffidenza e sentite la necessità di puntare in alto, ma il rischio è quello di innamorarsi di qualcuno il cui cuore è già impegnato. Occhio al lavoro: il denaro rimane un aspetto essenziale, ma è necessario finalizzare degli accordi entro la metà del mese di maggio. C’è ancora tempo per comprendere quale sarà il prossimo passo da fare.

Sagittario

Sono giorni molto positivi per i Sagittario in amore. In questa fase dovete cercare di lasciarvi andare. Evitare di procrastinare e vedrete che tutto andrà bene. Situazione positiva sul lavoro: l’energia non vi manca e siete molto determinati. Andate avanti così!

Capricorno

I Capricorno devono prestare molta attenzione in amore: siete interessati a qualcuno, ma tra i giorni 20 e 21 marzo potreste sentire la voglia di stare soli. Sul lavoro non temete le sfide e andate avanti con forza e determinazione. Dal mese di maggio sono in arrivo belle notizie.

Acquario

Sono giorni molto positivi per gli Acquario. In Amore dovete prestare attenzione alla giornata del 24 marzo dove si presenterà qualcosa di non facile al quale fare fronte. Attenzione al lavoro: cercate di far fronte ai problemi con coraggio. Occhio anche al portafogli. Prima di prendere una decisione dovete riflettere bene!

Pesci

Per i Pesci la situazione è positiva per ciò che riguarda l’amore. Potrete lasciarvi andare a nuovi incontri. Bene la strada della prudenza, ma senza distogliere lo sguardo dagli obiettivi che vi siete fissati. Per ciò che riguarda il lavoro potrete pensare alle nuove sfide che affronterete. Tutto però dipende da voi!