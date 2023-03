Oroscopo Paolo Fox, i segni top e flop dal 13 al 19 marzo

Una settimana è passata e presto ne inizierà una nuova. Come sempre i segni dello zodiaco ci riserveranno delle sorprese, ma anche sfide importanti. A svelarci cosa potremmo aspettarci dalle stelle dello zodiaco è Paolo Fox nel suo consueto oroscopo dal 13 al 20 marzo. Le previsioni vengono pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e sono qui riportate liberamente.

Oroscopo, le previsioni di Paolo Fox dal 13 al 20 marzo

Ariete

Giorni interessanti per gli Ariete. I nati sotto questo segno potranno lasciarsi andare grazie alla vicinanza di Venere. Sul lavoro tra non molto arriverà qualcosa di speciale, quindi vi consigliamo di portare pazienza e aspettare.

Toro

Tra qualche giorno (giovedì 16 marzo), anche questo segno potrà contare sul sostegno di Venere. Questo significa che, in amore, ci si potrà lasciare andare e che le amicizie fioriranno per diventare speciali. Particolare attenzione dovrà essere prestato al lavoro: nuovi progetti sono alle porte, ma occhio al portafogli!

Gemelli

Settimana sfidante per i nati sotto questo segno. Va detto che potreste nutrire dei dubbi su alcune nuove conoscenze che state facendo e ciò accade anche nel caso in cui una storia sia nata da poco. Buone prospettive anche sul lavoro, quindi forza e coraggio!

Cancro

I nati sotto il segno del Cancro, in questa settimana, avranno il loro bel daffare. In amore sarà possibile pensare un po’ di più al futuro. Nutrite dei dubbi sui prossimi passi da fare. Occhio inoltre alle incomprensioni che potrebbero scaturire tra i giorni 16 e 17 marzo. Bene sul lavoro, anche se sarà necessario fare attenzione alle proprie finanze.

Leone

Sono giorni non semplici per i Leone. Sul lato sentimentale potrebbe esserci della diffidenza, specie se una storia non va come dovrebbe. Attenzione anche a chi è single che deve andare deciso per la propria strada. Buone prospettive per i Leone: le soddisfazioni a breve non mancheranno, ma attenzione: le scelte cruciali dovranno essere fatte entro maggio.

Vergine

Non sono giorni proprio al top per i nati sotto questo segno. Per ciò che riguarda l’amore potreste essere distratti. Occhio a chi appartiene al segno dei Gemelli o dei Pesci ed evitate di perdere ulteriormente tempo. Attenzione al lavoro e cercate di evitare discussioni.

Bilancia

Anche i Bilancia in questi giorni dovranno prestare qualche attenzione in più. In amore il cielo è positivo, ma Venere è tuttavia in opposizione. Sul lavoro dovrete ripensare al vostro futuro.

Scorpione

Belle notizie in arrivo per gli Scorpione. In amore, nel prossimo fine settimana i nati sotto questo segno potranno lasciarsi andare, mentre per chi è single è raccomandato fare nuove conoscenze. Sul fronte lavorativo è necessario fermarsi un po’ per capire quali saranno le prossime mosse da fare.

Sagittario

Giorni alquanto impegnativi per i Sagittario. Grazie alla vicinanza di Venere sarà possibile lasciarsi andare in amore, ma molto dipende da voi. Sul lavoro la situazione potrebbe non essere così rosea. È arrivato dunque il tempo di ricaricare le batterie.

Capricorno

Chi è nato sotto questo segno potrà tornare a vivere tra non molto una nuova storia d’amore e ciò potrebbe accadere dal prossimo 16 marzo. Interessanti prospettive anche sul lavoro, ma dovrete crederci! Volere è potere!

Acquario

Saranno giorni sfidanti per gli Acquario. In amore faticate a lasciarvi andare completamente, ma da dal prossimo 14 marzo le cose dovrebbero migliorare. Situazione positiva sul lavoro, ma vi raccomandiamo di non procedere con eccessiva fretta. La pazienza in questo caso vi schiarirà le idee.

Pesci

Il segno dei Pesci arriva da un periodo non proprio facile, ma ora può lasciarsi andare in amore, specie dal prossimo 16 marzo quando potrà contare sul sostegno di Luna e Venere. Occhio al Lavoro: determinate collaborazioni dovranno essere valutate con attenzione: la creatività tuttavia non manca!