Oroscopo Paolo Fox, i segni top e flop dal 27 al 5 marzo

Il mese di febbraio è agli sgoccioli, ma le sorprese e le sfide che le stelle ci presenteranno davanti potrebbero essere davvero numerose.

C’è infatti chi concluderà il mese di febbraio in bellezza e chi magari incontrerà qualche difficoltà. Non siete un po’ curiosi? Procediamo senza indugio con l’oroscopo di Paolo Fox dal 27 febbraio al 5 marzo riportato liberamente dal settimanale DiPiù Tv.

Paolo Fox, l’oroscopo dal 27 febbraio al 5 marzo

Ariete

Periodo positivo per i nati sotto il segno dell’Ariete. In amore ci si potrà lasciare andare anche se sarà necessario prestare qualche attenzione se si ha più di una storia in ballo.

Bene anche sul lavoro, grazie anche al sostegno di Giove e Marte.

Toro

Sono giorni non facili per i Toro. In amore potrebbe esserci dell’agitazione anche per via di qualche incertezza. Pazientate un po’: con l’arrivo del nuovo mese potrete lasciarvi andare. Occhio anche al lavoro: evitate di impegnarvi in cose più grandi di voi anche perché presto ci saranno delle belle sorprese.

Gemelli

Per i Gemelli l’aspetto sentimentale sarà molto interessante e gli incontri favoriti.

Più impegnativo per quanto riguarda il lavoro: dovrete infatti cercare di rimanere sereni ed evitare di essere troppo incauti quando ci si troverà a prendere una decisione.

Cancro

I nati sotto il segno del Cancro potrebbero mostrare della diffidenza in amore, magari a causa di un’esperienza un po’ difficile. Attenzione al lavoro: presto arriveranno belle notizie anche grazie al transito di Mercurio.

Leone

Periodo positivo per i Leone. In questa fase sarà necessario chiudere vecchie porte.

Molto bene anche il legame con amici e familiari questo perché la Luna vi è vicina. Anche sul lavoro ci saranno belle novità in arrivo, ma entro maggio sarete chiamati a prendere una decisione importante.

Vergine

Attenzione al segno della Vergine. Per ciò che riguarda i sentimenti dovrete fare un’attenta valutazione su chi vi sta vicino. Anche voi, sul fronte lavorativo dovrete prendere una decisione importante, ma attenzione all’aspetto economico.

Bilancia

I Bilancia faticano a trovare il proprio equilibrio per via dell’opposizione di Venere. Sul lavoro le giornate del 27 e 28 febbraio saranno positive, anche se potreste avvertire della stanchezza.

Scorpione

Molto per bene gli Scorpione anche se dovranno prestare qualche attenzione in più ai sentimenti. Sul lavoro dovrete fare delle scelte, mentre già tra qualche giorno dovrete mettere un punto fine a ciò che non vi va a genio.

Sagittario

La Venere sostiene il segno del Sagittario. Per i nati sotto questo segno gli incontri saranno favoriti, ma attenti al lavoro: pensate attentamente quali saranno i vostri prossimi passi. Avete ottenuto delle soddisfazioni importanti: non fermatevi!

Capricorno

I Capricorno in questo periodo nutrono poco interesse nei confronti dell’amore. Portate pazienza sul lavoro: dal mese di maggio ci saranno cambiamenti positivi, quindi non mollate!

Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario stanno vivendo un periodo un po’ instabile in amore. Il 27 e 28 febbraio saranno giornate positive per il lavoro, ma dovrete fare attenzione a determinati progetti che potrebbero rivelarsi costosi.

Pesci

In amore il segno dei Pesci ha voglia di lasciarsi un po’ andare. Venere vi sostiene e non è escluso che possa esserci un “vecchio ritorno”. Periodo positivo sul lavoro e già nei prossimi giorni potrebbe arrivare la risposta che aspettavate.