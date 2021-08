Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 16 al 22 agosto 2021.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 16 al 22 agosto 2021: qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dal 16 al 22 agosto 2021: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

In amore ci si potrà finalmente liberare di una spina nel fianco, ma è bene non esagerare con i toni polemici. In campo professionale è meglio occuparsi subito delle questioni legali e domestiche e ciò si farà da settembre potrà rivelarsi importante.

Toro

In campo amoroso si dovrà ritrovare lo slancio e il desiderio di amare: agosto è iniziato con Venere favorevole e le nuove relazioni hanno il sapore dell’amicizia e della comprensione reciproca.

Questo periodo aiuta anche a capire se c’è qualcosa che non va nel rapporto di coppia. Quanto al lavoro, le stelle favoriscono coloro che vogliono portare avanti un’idea.

Gemelli

Non sono pochi i nativi sotto questo segno che vogliono risvegliare un sentimento, e con la persona giusta accanto si può fare di più. In ambito lavorativo, in questo periodo si dovrà pensare a ciò che si deve fare in vista di settembre.

È probabile che si abbia a che fare con un nuovo gruppo di lavoro e con nuovi colleghi.

Cancro

Si ha poco tempo per l’amore, ma questo non vuol dire che si devono mettere da parte i propri desideri. Le giornate più malinconiche di questa settimana saranno mercoledì 18 e giovedì 19. I rapporti più conflittuali sono con Ariete e Capricorno e in certe coppie sarà opportuno ripartire da zero.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 16 al 22 agosto 2021: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

Venere inizia un transito importante e i nuovi amori e incontri vanno seguiti con cura. Questo periodo favorisce quasi tutti i settori della vita e si è carichi di energia che permette di recuperare un rapporto di coppia. In campo professionale, se si ha un’attività indipendente ci sono già state buone vittore e ne arriveranno delle altre.

Vergine

In amore è dal mese di luglio che si ha un cielo importante: questo è infatti un periodo favorevole molto lontano da quello incomprensibile e faticoso vissuto all’inizio dell’anno. La giornata interessante di questa settimana è quella di giovedì 19 agosto. Le coppie che hanno vissuto una crisi non possono recuperare dall’oggi al domani ma c’è più moderazione dei mesi scorsi.

Bilancia

Venere aiuta a vivere con più semplicità l’amore: gli incontri che nascono in questo periodo lasciano il segno e nelle prossime giornate si potrebbe vivere un colpo di fulmine. I migliori legami sono quelli con Acquario e Gemelli. Se con il partner ci sono state incomprensioni nel passato, ora è possibile eliminarle.

Scorpione

C’è una grande voglia di vivere i sentimenti e se si è molto giovani ci si può innamorare di una persona conosciuta da poco. É normale che se si ha vissuto una separazione da poco non si riesca ad avere fiducia negli altri, eppure in questo momento si deve dare spazio alle nuove conoscenze. In campo professionale, le occasioni non dovrebbero mancare ma la cosa più importante è che si ha la possibilità di fare cose diverse e si potrebbe anche collaborare con gente nuova.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 16 al 22 agosto 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

Dopo la prima parte di agosto pesante, ora Venere torna attiva e con il passaggio della Luna nel proprio spazio zodiacale gli incontri saranno più favoriti. Le dispute vissute con il partner durante le prime due settimane di agosto andrebbero dimenticate.

Capricorno

Venere torna in aspetto un po’ critico e quindi si potrebbe diventare estremamente rigidi nei giudizi. Il consiglio è quello di non rovinare tutto per colpa di un atteggiamento eccessivamente testardo. Sul lavoro un momento importante arriverà la prossima settimana: ora è importante cercare di risolvere alcuni conteziosi aperti in passato.

Acquario

In amore è un periodo di grande recupero e con il passare dei giorni il proprio umore migliorerà. Se una persona è stata sleale con sé, il consiglio è quello di dimenticarla. Questo è un momento importante anche per ritrovare equilibrio in famiglia.

Pesci

Ora che Venere non è più in opposizione si è più lucidi nel capire se si ha commesso degli errori. Per alcune coppie questo momento rappresenta una giusta riflessione dopo una situazione difficile, ma entro la fine del mese gli astri promettono che cambieranno molte cose. In campo professionale si dovranno studiare i progetti in vista dell’autunno e dell’inverno