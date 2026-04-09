Orrore in Italia, neonato trovato nudo tra droga e rifiuti: è gravissimo

Orrore in Italia, neonato trovato nudo tra droga e rifiuti: è gravissimo

La madre del piccolo è stata denunciata, mentre il compagno della donna è stato arrestato per spaccio: i dettagli.

Un bimbo di appena 15 giorno è stato ritrovato in una abitazione nella periferia Est di Roma nudo e in gravissime condizioni. Il neonato viveva tra droga, rifiuti e muffa. Denunciata la madre, arrestato il compagno della donna.

Orrore in Italia, neonato trovato nudo tra droga e rifiuti: è gravissimo

Un neonato di appena 15 giorni è stato ritrovato nudo poggiato su un materasso sporco e fra cumuli di rifiuti e droga nella periferia Est di Roma, nel territorio del IV Municipio.

Il piccolo è stato subito messo in sicurezza dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e portato in ospedale dove ora è sotto osservazione medica. Secondo quanto si apprende, il piccolo sarebbe stato sottratto dalla madre ai sanitari subito dopo il parto, senza dunque consentire loro tutti i controlli necessari post-partum.

Shock a Roma, neonato trovato tra droga e rifiuti: denunciata la madre, arrestato il compagno

Il neonato di 15 giorni trovato tra droga e rifiuti a Roma è stato fortunatamente tratto in salvo dagli agenti di polizia, i quali hanno poi perquisito l’intero appartamento dove è stato trovato il piccolo, trovando marijuana e hashish, dal valore tra i 60mila e i 70mila euro. Tutto è stato sequestrato. La madre del piccolo, 31enne italiana, è stata denunciata mentre il suo compagno, di origini rumene, è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante l’udienza di convalida il giudice ha disposto i domiciliari. Dalle indagini è inoltre emerso che la coppia era già coinvolta in un procedimento penale per omicidio colposo per la morte di un altro figlio, avvenuta nel 2025, poco dopo la nascita. Il piccolo era morto in seguito di meningite fulminante e infezione polmonare, sviluppatosi dopo un parto in casa senza assistenza medica.