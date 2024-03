Ormai è davvero tutto pronto per una delle notti più importanti dell’anno, quella degli Oscar 2024. Scopriamo dove e quando si possono seguire e ciò che c’è da sapere.

Tutto sugli Oscar 2024

Presto verranno assegnate le famose statuette degli Oscar. Questa sarà l’edizione numero 96 della nota manifestazione. Si svolgerà in data 10 marzo presso il Dolby Theatre di Los Angeles.

Dove seguire gli Oscar 2024

In Italia si potrà vedere la notte degli Oscar nonostante il fuso orario? La risposta è certamente affermativa. Se negli scorsi anni l’importante manifestazione andava in onda su Sky o su Tv8, quest’anno sarà possibile guardarla direttamente su Rai 1. La messa in onda sarà in diretta e partirà dalle ore 23.50 anche se gli Oscar in sé dovrebbero iniziare intorno all’1 di notte per poi terminare verso le 4 e 30 del mattino. Sarà possibile seguire l’intera trasmissione anche in streaming, direttamente su Rai Play.

Oscar 2024 con Alberto Matano

Il volto che accompagnerà gli italiani che vorranno seguire la cerimonia degli Oscar 2024 su Rai 1 sarà proprio lui: Alberto Matano. Prima dell’inizio delle premiazioni, infatti, il conduttore e giornalista sarà in diretta e commenterà la cerimonia.