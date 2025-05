Un viaggio nella storia di Trieste

Nel cuore pulsante del ghetto ebraico di Trieste, l’Osteria da Marino rappresenta un autentico scrigno di memorie e tradizioni. Fondata nel 1925 come caffetteria ebraica, questo locale ha saputo resistere a eventi storici drammatici, dalle leggi razziali alla Seconda Guerra Mondiale, fino al periodo del Territorio Libero di Trieste.

Ogni angolo dell’osteria racconta una storia, un pezzo di vita che si intreccia con la storia della città e della comunità ebraica.

Gestione giovane e innovativa

Oggi, l’Osteria da Marino è gestita da due giovani imprenditori, Ivan e Niels, che hanno preso le redini del locale con passione e dedizione. La loro missione è chiara: custodire la memoria storica dell’osteria, mantenendo viva l’identità ebraica che l’ha caratterizzata per un secolo. Con un’attenzione particolare alla qualità dei piatti e all’accoglienza, i due gestori hanno saputo attrarre non solo i triestini, ma anche turisti e personaggi famosi, rendendo il locale un punto di riferimento nella scena gastronomica della città.

Un luogo di incontro e celebrazione

Oltre a essere un ristorante, l’Osteria da Marino è diventata un luogo di incontro per la comunità. Tra cimeli, fotografie storiche e ricordi, il locale è un simbolo di resistenza e continuità. Non è raro vedere gruppi di amici, famiglie e persino artisti di fama internazionale come gli Iron Maiden e i Guns N’ Roses, che scelgono di fermarsi qui per assaporare la cucina tradizionale e immergersi nell’atmosfera unica del posto. Ogni piatto è preparato con ingredienti freschi e ricette che affondano le radici nella tradizione culinaria ebraica, offrendo un’esperienza gastronomica autentica e indimenticabile.