Una tranquilla serata a Vienna è stata sconvolta dalla violenza nel quartiere Ottakring, dove una sparatoria all’interno di un ristorante turco ha causato la morte di un uomo e il ferimento grave di un altro.

Allarme sicurezza a Vienna: due episodi di violenza in poche ore

Questo episodio di violenza segue di poche ore un’altra aggressione nel medesimo quartiere, quando un commerciante di 54 anni era stato brutalmente attaccato da un gruppo di giovani davanti al suo negozio.

Le forze dell’ordine hanno raccolto testimonianze, visionato immagini di sorveglianza e continuano a indagare sulla dinamica della lite sfociata nell’aggressione.

Le autorità hanno escluso qualsiasi collegamento con il terrorismo, concentrandosi invece sulla caccia ai responsabili dell’attacco.

Ottakring sotto choc: sparatoria a Vienna, vasta caccia all’uomo in corso

Nella serata di ieri, il quartiere viennese di Ottakring è stato teatro di una violenta sparatoria all’interno di un ristorante turco. L’episodio ha provocato la morte di un uomo e il ferimento grave di un altro, colpito all’addome. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Kronen Zeitung, le vittime erano entrambe di nazionalità cecena. Testimoni presenti sul posto hanno indicato come responsabile un cittadino serbo, che dopo l’aggressione si è dato alla fuga insieme a un complice.

La zona circostante il ristorante è stata immediatamente isolata dalle autorità, mentre la polizia ha avviato una vasta operazione per rintracciare i sospettati.

L’allarme rimane alto nella zona di Ottakring, colpita in pochi giorni da due episodi di violenza significativa.