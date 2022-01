Ottavi di finale Coppa Italia, Sassuolo-Cagliari 1–0: i neroverdi avanzano sicuri ai quarti

Al Mapei Stadium il Sassuolo ha affrontato il Cagliari nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia. A spuntarla i neroverdi per 1-0.

Al Mapei Stadium il Sassuolo ha affrontato il Cagliari in questa partita da “dentro o fuori” valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. A staccare il pass per gli ottavi di finale è stata la squadra di casa grazie alla rete di Harroui al 18esimo del primo tempo.

Coppa Italia Sassuolo Cagliari, le formazioni ufficiali