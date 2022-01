Ottavi di finale Coppa italia, Juventus-Sampdoria 4-1: i bianconeri si impongono in casa

Vittoria schiacciante della Juventus che ha affrontato la Sampdoria nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Il risultato è di 4-1.

All’Allianz Stadium non ce n’è stato più per nessuno. La Juventus di Massimiliano Allegri ha sfidato la Sampdoria nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il risultato è stato però schiacciante. I bianconeri passano diretti ai quarti con il risultato di 4-1.

Reti di Cuadrado (25′), Rugani (52′), Dybala (67′) e Morata (77′ su rigore) per la Juventus. Per la Sampdoria segna Conti A. (63′).

Coppa Italia Juventus Sampdoria, le formazioni ufficiali